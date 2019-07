Codul administrativ a fost publicat în Monitorul Oficial Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s-au mai operat cateva modificari si clarificari. Vicepremierul Daniel Suciu preciza dupa adoptarea din 25 iunie, ca actul normativ nu este perfect, dar va fi corectat in Parlament. "Acest act normativ nu este perfect, trebuie sa o recunoastem de la bun inceput, dar este un act normativ care va ajunge in Parlament si vor fi facute corecturile pe care toti actorii politici le vor considera necesare. (...) Prin Codul administrativ stabilim proceduri si termene… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

