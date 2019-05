Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni apeleaza la ajutorul cetațenilor pentru a obține informații cu privire la dispariția, în urma cu doua saptamâni, a unei femei ce se afla la munca în Italia. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 20 mai, VEREȘ CODRUȚA, în vârsta…

- O femeie in varsta de 51 ani, din municipiul Dej, județul Cluj, a plecat de la locul de munca din Italia din 20 mai și nu a mai revenit. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 20 mai VEREȘ CODRUȚA,…

- Autoritatile din orasul Ferrara, din zona Bologna a Italiei, au lansat un apel in presa locala pentru gasirea familiei unei romance decedata inca din data de 10 februarie si al carui trup se afla la morga orasului.

- Un clip in care o femeie facea suc pe iarba din Parcul de Agrement Cornișa folosindu-se de apa pentru udarea gazonului a devenit viral pe internet dar și in presa naționala. Autoritațile locale s-au autosesizat in urma scandalului cu sucul facut pe spațiul verde și surprins de catre un…

- DRAGOSTE DE SORA…Violeta Palaloga, din Barlad, care de 14 ani este plecata in Italia, se usuca pe pcioare, de suparare pentru ca nu-si poate strange in brate fratele. Nu-l cunoaste, a aflat despre el cand ea avea zece ani, fratele provenind dintr-o casatorie anterioara a mamei ei. Dupa ce l-a nascut…

- Lacramioara, o romanca de 51 de ani, a murit la trei zile dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni de autoturismul unui batran. In urma ei a ramas un baiat de doar 17 ani, sfasiat de durere.

- O romanca de 17 ani pe nume Ionela Alexandra Rusu a disparut fara urma, in Italia! De 2 zile, fata nu a mai fost vazuta, iar familia acesteia este in stare de șoc și o cauta in disperare!

- Conform unei statistici privind migrația, Romania se afla, anul trecut, pe locul II in lume in ceea ce privește migrația. Era devansata doar de Siria, unde razboiul a trimis in exil peste 3 milioane de oameni. La noi exilul a fost determinat de un trai mai bun, bazar pe un caștig mult mai mare decat…