Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Laura Codruta Kovesi si adjunctul sau, Marius Iacob, vor fi audiati in 21 martie in sectia pentru procuri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in dupa ce Inspectia Judiciara a inceput, in ianuarie, actiuni disciplinare in cazul lor,…

- V. S. Cele trei dosare – acțiuni disciplinare – conexate la Secția pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii care l-au vizat pe fostul procuror al DNA Ploiești Mircea Negulescu au avut niște concluzii zdrobitoare la adresa celui cunoscut drept procurorul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa il suspende din functie pe procurorul Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- In sedinta de azi, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat suspendarea din functia de procuror, incepand cu data de 6.03.2018, a lui Mircea Negulescu - procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campina, pana la solutionarea recursului declarat impotriva…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata. La sedinta va participa si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea ei din functie.

- V.S. Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va avea astazi pe ordinea de zi unul dintre cele mai importante dosare din ultimii ani, acela care o vizeaza chiar pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ieri, cu doar o zi inainte de ședința in care se va lua in discuție pentru prima…

- Procurorul – sef al DNA a fost invotata la sedinta CSM. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ia in discuție, marți, de la ora 14.00, cererea ministrului justiției Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Anunțul a fost facut, luni, de Secția pentru procurori a…

- Judecatorul Horațius Dumbrava face referire la publicarea de catre Tudorel Toader a actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, document care nu ar fi fost destinat publicitatii. “Evolutia evenimentelor legate de cererea de revocare a procurorului-sef…

- Judecatorul Cristi Danilet spune, despre anuntul facut de ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a precizat ca va prezenta un “raport privind activitatea manageriala a DNA”, ca un astfel de document recent. Danilet scrie, intr-o postare pe blogul sau , ca, potrivit legii, doua feluri de rapoarte se…

- Inspectia Judiciara a anuntat, vineri, ca se fac verificari prealabile la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, pentru identificarea eventualelor indicii privind savarsirea unor abateri disciplinare. "In prezent, o echipa de inspectori judiciari de la Directia de inspectie judiciara pentru…

- Inspectia Judiciara sustine ca din perioada ianuarie 2017 pana in prezent au fost identificate doua lucrari in care s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorul sef al DNA, in prezent fiind cercetata doar in una dintre cele doua.

- DNA Ploiesti nu a falsificat probe niciodata, a declarat seful institutiei Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a declarat într-o conferinta de presa, ca în institutia pe care o conduce nu au fost niciodata falsificate probe si nici nu au fost facute întelegeri ilicite…

- Inspectia Judiciara (IJ) s-a sesizat din oficiu cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma, urmand sa stabileasca daca exista indicii referitoare la savarsirea vreunei abateri disciplinare. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga caștiga inca o lupta cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, de aceasta data la Inspecția Judiciara. Reprezentanții Inspecției Judiciare au transmis, joi, intr-un raspuns oficial pentru Sursa Zilei, ca acțiunea disciplinara impotriva procurorilor Mihaiela Moraru Iorga și…

- Inspecția Judiciara (IJ) a respins apararea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, in cazul ordonarii dosarelor „cu miniștri”, afirmand ca alterarea inregistrarilor din ședința DNA, invocata de procuror, nu este susținuta de probe și „va fi inlaturata”. Kovesi și adjunctul ei, Marius Iacob, au fost trimiși…

- Inspecția Judiciara (IJ) a respins apararea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, in cazul ordonarii dosarelor „cu miniștri”, afirmand ca alterarea inregistrarilor din ședința DNA, invocata de procuror, nu este susținuta de probe și „va fi inlaturata”. Kovesi și adjunctul ei, Marius Iacob, au fost trimiși…

- Procurorul "Portocala" a fost exclus din Magistratura! Procesele in care Negulescu este acuzat de abuzuri la adresa unor politicieni si oameni de afaceri abia incep! UPDATE: Procurorul "Paraditu' la cetateni", in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din…

- Cazul procurorului DNA Mircea Negulescu, pe numele caruia au fost deschise trei actiuni disciplinare, a fost discutat marti in Sectia pentru procurori a CSM. S a decis ca Negulescu sa fie exclus din magistratura, dar decizia nu este definitiva, poate fi atacata la ICCJ, informeaza Realitatea.net. Sectia…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- Laura Codruța Kovesi: Nu demisionez! Kovesi spune ca statul paralel este, de fapt, statul intereselor paralele, cel al corupților și al celor care au prejudiciat bugetul de stat. Șefa DNA sustine, intr-un interviu pentru agenția naționala Agerpres ca nu va demisiona dupa raportul Inspecției Judiciare,…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat pentru 30 ianuarie pronuntarea deciziei cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul…

- Sectia pentru procurori în materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar putea pronunta marti decizia cu privire la actiunile disciplinare formulate împotriva procurorului Mircea Negulescu. Pe 4 mai 2017, Inspectia Judiciara (IJ) din cadrul CSM anunta, în…

- Laura Codruta Kovesi ar fi fost acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Informația…

- V. S. Saptamana viitoare, mai precis marți, 23 ianuarie, fostul procuror al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, Mircea Negulescu, iși va afla soarta in magistratura, dupa ce ieri Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat…

- Laura Codruta Kovesi este acuzata de Inspecția Judiciara, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la ICCJ, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu.…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu...

- Un aspect vizat de Inspectia Judiciara in cadrul controlului efectuat la DNA a fost mailul intern din 20 iunie 2017, difuzat tuturor procurorilor din Sectia a II-a, cand Codruta Kovesi e acuzata ca i-ar fi calificat drept "infractori, lasi si barfitori". "Prin corespondenta de tip email transmisa…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi este acuzata, in raportul intocmit de Inspecția Judiciara, ca a obtinut cu mandat perchezitia informatica a opt procurori, dupa o inregistrare audio ajunsa la presa in care ar fi cerut, printre altele, “decaparea premierului”. In actiunea disciplinara inaintata catre Sectia…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi este acuzata, in raportul intocmit de Inspecția Judiciara, ca a obtinut cu mandat perchezitia informatica a opt procurori, dupa o inregistrare audio ajunsa la presa in care ar fi cerut, printre altele, “decaparea premierului”. In actiunea disciplinara inaintata catre Sectia…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu.

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Inspectia Judiciara a probat-o ca la carte pe sefa DNA Laura Kovesi (foto stanga) si a demonstrat cu probe ca aceasta este numai buna de exclus din magistratura, avand in vedere comportamentul de la sedinta de lucru din 30 martie 2017, care a avut loc la sediul DNA – Structura Centrala, acolo unde au…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Inspectia Judiciara a demarat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, data pe mana CSM de Inpectia Judiciara dupa inregistrarile soc care au aparut in spatiul public. Alaturi de sefa DNA, sanctionat este si adjunctul ei, procurorul Marius Iacob. Potrivit unui comunicat al Inspectiei Judiciare, remis STIRIPESURSE.RO, Kovesi…

- Inspectia Judiciara cere cercetarea disciplinara a șefei DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, va fi cercetata disciplinar de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara…

- Kovesi, acuzata de abateri disciplinare de Inspectia Judiciara. A fost sesizat CSM Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru…

- Inspecția Judiciara anunța, intr-un comunicat de vineri, declanșarea cercetarii disciplinare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi și a adjunctului acesteia, procurorul Marius Iacob, cel care a instrumentat dosarul „Elodia”. In cazul Laurei Codruța Koveși inspectorii arata ca aceasta ar fi incalcat norme…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate astazi in cercetare sau pe rolul instantelor trebuie inchise. In plus, eliminarea unor mijloace de proba ar genera probleme in cooperarea cu autoritatile din alte state, inclusiv de incredere,…