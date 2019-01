Codruta Kovesi, sfidarea unei natiuni

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa recenta audiere la Parchetul General a mai multor procurori de la DNA Oradea, dupa aparitia inregistrarilor aparute in spatiul public, joi s-a aflat ca de la varful Directiei Nationale Anticoruptie s-a cerut un control. Mai exact, DNA a anuntat ca “procurorul sef adjunct, care exercita atributiile…

- Protocoalele de colaborare semnate de SRI cu Parchetul General sunt acte care stabilesc proceduri de lucru interne si de cooperare institutionala la nivelul celor doua institutii care le-au semnat, motiveaza Curtea de Apel Bucuresti decizia luata recent intr-un dosar mediatizat. Este vorba despre cazul…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie va mai ramane inca sase luni la Parchetul general;, in timp ce actualul procuror sef interimar, Anca Jurma, mai are de asteptat decizia din directia CSM-ului. Concret, in sedinta de joi, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus…

- O noua audiere importanta a avut loc vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie. Procurorul care a insotit-o pe Laura Codruta Kovesi in delegatia din Jakarta, cand s-a batut in cuie repatrierea lui Nicolae Popa, a fost audiat la Parchetul General, in dosarul deschis ca urmare de…

- La scurta vreme dupa ce s-a aflat de plangerea inaintata de catre fostul deputat Sebastian Ghita la adresa Laurei Codruta Kovesi, denunt depus la nou-infiintata Sectie pentru anchetarea magistratilor, Nicolae Popa s-a prezentat la Parchetul General, insotit de avicat. Daca in prima faza, pana sa ajunga…

- UPDATE: Carmen Iohannis nu va da ochii nici luni ochii cu procurorii de la PG, anunta Antena3, cu mai putin de doua ceasuri inainte de ora programata pentru audierea de luni. Se pare ca motivul amanarii ar fi de ordin medical. In schimb, la Parchet a venit avocatul sotiei presedintelui, pentru a discuta…

- Dupa cum era de asteptat, ministrul Justitiei n-a trecut cu vederea decizia venita, miercuri, de la Cotorceni, prin care se anunta, practic, faptul ca toate cele cinci nominalizari facute luna trecuta pentru functii de conducere din cadrul DNA, DIICOT si Parchetul General au fost respinse. Ce nu se…

- Fosta sefa a DNA, in prezent procuror in cadul Parchetului General, mai are de asteptat saptamani bune pana sa afle ce decide CSM in privinta cercetarii disciplinare incepute de Inspectia Judiciara in cazul sau, in privinta unui comunicat de presa datand din februarie acest an, cand Laura Codruta Kovesi…