- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare avizul este unul…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa comunice urmatoarele: ​Avizul negativ dat de Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerii ministrului justiției de revocare din funcție a procurorului…

- "Dupa avizul negativ dat de CSM propunerii de revocare a procurorului sef al DNA, Tudorel Toader trebuie sa-si dea demisia, daca mai are o urma de onoare. Nici in fata CSM, Tudorel Toader nu a prezentat niciun motiv temeinic care sa impuna revocarea conducerii DNA. Dimpotriva, cu fiecare interventie…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, marti, ca liberalii nu au hotarat inca daca sa sustina motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului Justitiei. Aceasta a spus ca exista o retinere in „a-i oferi acestui pseudo-ministru” „care a facut Romania de rusine in intreaga UE”, sanse…

- Codrut Olaru, vicepreședintele CSM, a anunțat ca Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a șefeo DNA, Laura Kovesi. Avizul este consultativ, decizia finala aparținand președintelui Klaus Iohannis. In primul rand…

- „Nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat daca ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dragnea a mai spus ca social-democrații…

- Liviu Dragnea a negat zvonurile potrivit carora PSD ar luat in calcul suspendarea președintelui Iohannis, daca acesta va refuza sa o revoce din funcție pe șefa DNA. Președintele PSD a mai precizat și ca decizia președintelui nu poate fi contestata la Curtea Constituționala. Intrebat daca PSD se gandește…

- Anuntul ministrului Justitiei privind demararea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA este mai degraba o furtuna intr-un pahar cu apa, iar situatia nu se va transa la acest nivel, este de parere analistul politic Cozmin Gusa.Intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, analistul…

- Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns ieri la CSM. Documentul va intra in circuitul administrativ al CSM, dar nu a fost stabilit inca un calendar al discutiilor pe marginea propunerii facute de ministrul justitiei, Tudorel Toader. Un aviz al CSM este…

- Președintele Klaus Ionannis spune ca la Administrația Prezidențiala se va incerca deslușirea raportului privind activitatea DNA din ultimul an. El a spus ca „va mai dura” pana cand va veni cu un raspuns oficial, deoarece raportul prezentat aseara de ministrul Justiției trebuie analizat de specialiștii…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a reacționat dupa anunțul ministrului Justiției, Tudorel Toader, privind declanșarea procedurii de revocare. ”Ca urmare a solicitarilor reprezentanților mass media privind exprimarea unui punct de vedere fața de anunțul ministrului…

- Ministerul Public, prin vocea procurorului general Augustin Lazar, va avea o poziție fața de raportul ministrului Justiției, dupa ce acesta va deveni public. Parchetul General precizeaza ca dorește sa analizeze raportul inainte de a ieși public cu un punct de vedere. Ministerul Public va avea o poziție…

- Avand in vedere solicitarile mass-media de a prezenta un punct de vedere privind propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție precum și asupra raportului prezentat in acest sens, Biroul de informare și relații publice face urmatoarele…

- Cristian Tudor Popescu l-a atacat dur pe ministrul Justitiei, dupa ce acesta a cerut revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi. "A facut un proces la televizor, in care s-a autodesemnat avocat al puterii actuale, procuror al acuzarii impotriva lui Kovesi si judecator in acelasi timp", a spus jurnalistul."Nu…

- Presedintele Romaniei cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA.

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, joi seara, dupa dupa anuntul lui Tudorel Toader privind declansarea procedurii de revocare a sefei DNA, ca “nu exista nici un motiv legal de revocare a doamnei Codruta Kovesi”. “Avand in vedere decizia ministrului Justitiei de a propune revocarea din functie…

- Pana sa ajunga la Presedintie propunerea inaintata de catre ministrul Justitiei, s-a aflat deja un punct de vedere. Concret, intr-o prima reactie venita dinspre Presedintie, pe fondul deciziei anuntate de catre minsitrul Justitiei, joi seara, aceea de a declansa procedura de revocare a sefei Directiei…

- Revocarea lui Kovesi. UDMR: Dupa raportul despre DNA, era imposibil sa ajungi la alta concluzie Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca, dupa analiza prezentata de Tudorel Toader, era aproape imposibila o alta concluzie decat declansarea revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "A…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi nu crede ca raportul ministrului Justitiei asupra activitatii procurorului sef al DNA va avea efectul dorit, chiar daca, spune ea, "raportul este unul bun".

- "Eu cred ca domnul ministru va veni și va explica ce concluzii are in raportul domniei sale și va face o propunere președintelui. Nu cred ca va susține in Parlament, cred ca va face o conferința de presa sa spuna ce are de spus. Conform legii, ministrul propune, președintele decide", a declarat Ecaterina…

- „Investirea dumneavoastra in funcție survine intr-un moment in care actul de justiție este pus la indoiala public tocmai de acele persoane care sunt chemate sa raspunda in fața legii. Aceasta tentativa nu trebuie sa va influențeze și nu trebuie sa va abata de la principiile constituționale ale legalitații,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.Codrin Ștefanescu a povestit pentru „Evenimentul zilei”, ca in timpul ședinței…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- Intrebat in aceasta privinta, seful statului a raspuns – in cadrul conferintei de presa sustinute joi seara, la Cotroceni -ca nu vede, la momentul de fata, motive pentru a face un astfel de pas in ceea ce o priveste pe sefa DNA. Totodata, presedintele a facut referire la o viitoare discutie cu ministrul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca, dupa aparitia inregistrarilor in care procurorii DNA Ploiesti erau acuzati ca au falsificat probe, nu a avut nicio discutie cu presedintele Romaniei sau cu ministrul Justitiei.

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…

- 'Au iesit trei legi foarte contestate, contestate nu numai de Opozitie, ci si de ICCJ, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se incadreaza in cadrul constitutional din Romania. Eu, presedintele Romaniei, regret ca s-a ajuns in Romania in aceasta situatie in care legile Justitiei, care…

- Modificarea legilor Justiției pentru harțuirea magistraților și subordonarea politica a sistemului judiciar, dar și a legislației penale în favoarea inculpaților, a devenit prioritate absoluta a actualei puteri politice.

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 1/2017 prevede ca pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse se constituie fondul presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor,…