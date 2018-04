Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 4 aprilie 2018, vicepreședintele CSM, Codruț Olaru, a anunțat in cadrul ședinței de plen a CSM ca, asemenea Parchetului General, Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat protocoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii.

- CSM:Protocoalele institutiilor judiciare cu servicii secrete sa fie publice Consiliul Superior al Magistraturii vrea ca toate protocoalele încheiate de institutii din sistemul judiciar cu servicii secrete sa fie facute publice. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere desecretizarea protocoalelor incheiate cu SRI (Serviciul Roman de Informații). De fapt, vrea ca toate protocoalele incheiate de institutii din sistemul judiciar cu servicii secrete sa fie facute publice. Astfel, CSM vrea detalii despre cum a fost aplicat…

- CSM a decis miercuri, in sedinta de plen, sa solicite insitutiilor judiciare, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectia Judiciara, sa declasifice protocoalele incheiate cu serviciile de informatii. De asemenea, membrii Consiliului cer Ministerului Public mai multe detalii cu privire…

- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii a cerut, in urma sedintei de astazi, transmiterea si demararea procedurilor de desecretizare a tuturor protocoalelor incheiate de institutiile din sistemul judiciar cu SRI. Codrut Olaru, vicepresedintele CSM, a sustinut ca atat CSM, Inspectia Judiciara (IJ)…

- InspecȚia Judiciara a reacționat dupa ce vicepreședintele CSM, Codruț Olaru, a declarat ca instituția a incheiat un protocol cu SRI, alaturi de CSM si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Oficialii inspecției susțin ca nu exista niciun protocol in vigoare cu vreun serviciu de intelligence, iar…

- Plenul Consiliului Superios al Magistraturii examineaza astazi raspunsurile institutiilor din sistemul judiciar cu privire la protocoalele incheiate cu structurile de informatii. Codrut Olaru a declarat ca atat si Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de…

- Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR) Dana Girbovan s-a declarat socata de faptul ca Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a incheiat un protocol de cooperare cu un serviciu de informatii, adaugand ca este “dincolo de imaginatia” ei ce ar putea contine acel protocol. Girbovan…

- Soc total in justitia din Romania. Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului de miercuri, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile, celelalte entitati din justitie neavand astfel…

- CSM, Curtea Suprema si Inspectia Judiciara au incheiat protocoale cu SRI Foto: sri.ro. Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectia Judiciara au încheiat protocoale cu Serviciul Român de Informatii. Reprezentantii CSM au încheiat…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a aratat miercuri ca protocoale cu serviciile de informatii au fost semnate de CSM si Inspectia Judiciara, cat si de PICCJ si Parchetul General. "Am primit corespondenta cu entitati din sistemul judiciar dupa cum urmeaza: Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Vicepreședintele CSM, Codruț Olaru a declarat, in ședința de plec ca CSM, Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat procoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI).

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inspectia Judiciara (IJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au incheiat procoale de cooperare cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), a declarat vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, in sedinta de plen.Potrivit acestuia, in urma solicitarilor…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a aratat miercuri ca protocoale cu serviciile de informatii au fost semnate atat de CSM si Inspectia Judiciara, cat si de PICCJ si Parchetul General, in timp ce celelalte entitati din sistemul judiciar nu au semnate astfel de protocoale. "Am primit corespondenta…

- Serviciul Roman de Informatii ar fi incheiat protocoale cu Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) si Inspectia Judiciara (IJ) sustin surse judiciare.

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului de miercuri, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile, celelalte entitati din justitie neavand astfel de protocoale.

- Scandalul protocoalelor secrete incheiate de instituțiile din sistemul judiciar cu Serviciul Roman de Informații (SRI) ia amploare. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Codruț Olaru, a anunțat, miercuri, in ședința de plen a Consiliului, ca nu doar Parchetul General a incheiat…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Inspectia Judiciara (IJ) au incheiat protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse...

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si Inspectia Judiciara (IJ) au incheiat protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu. Comunicatul Ministerului Public: „Procurorul…

- Administratia Prezidentiala a confirmat, luni, ca a primit cererea pentru avizul inceperii urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii. Procurorul general al Parchetului de…

- Cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, a ajuns, luni, la Administratia Prezidentiala. Administratia Prezidentiala a confirmat…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ii cere presedintelui Klaus Iohannis avizul pentru inceperea urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul “Revolutiei”, in legatura cu savarsirea de infractiuni contra umanitatii. “Procurorul general al Parchetului…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza Parchetul de pe linga Inalta Curte…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a adresat președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o solicitare pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu in “Dosarul Revolutiei”. “Procurorul general al…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a adresat președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o solicitare pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu in “Dosarul Revolutiei”. “rocurorul general al…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a adresat președintelui Romaniei o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala i...

- In completarea comunicatului din data de 18 decembrie 2017 cu privire la stadiul cauzei intitulata generic ”Dosarul Revoluției”, instrumentata de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Biroul de informare si relatii publice este abilitat…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a transmis catre Consiliul Superior al Magistraturii si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, protocoalele incheiate cu SRI, informeaza Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei. "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior…

- Controalele efectuate in anul 2017 la mai multe instante si unitati de parchet au scos in evidenta mai multe disfunctionalitati si vulnerabilitati, a afirmat, luni, inspectorul sef al Inspectiei Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, intr-o postare pe pagina de Facebook a institutiei.El a precizat…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Deputatul Andreea Cosma s-a prezentat, vineri dimineata, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), pentru a depune documente in legatura cu procurorul Mircea Negulescu.

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, da in judecata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si pe procurorul general Augustin Lazar. Parchetul General a refuzat sa-i puna la dispozitie jurnalistului ordonanta de clasare a dosarului in care a fost audiat, dosar deschis…

- Reprezentanții Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au precizat ca avizul negativ dat de Consiliul Superior al Magistraturii asupra propunerii ministrului Justitiei de revocare a șefei DNA Laura Codruța Kovesi confirma punctul de vedere al PICCJ privind inexistenta…

- Consiliul Superior al Magistraturii va organiza, prin Institutul National al Magistraturii, concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Concursul se organizeaza pentru ocuparea a sase posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis, miercuri, un mesaj in care dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei de persoane aflate in proceduri judiciare, unele condamnate definitiv, si cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa adopte o pozitie in apararea sistemului.…

- Reprezentantii societatii civile din CSM iau atitudine Reprezentantii societatii civile alesi membri în Consiliul Superior al Magistraturii, Romeu Chelariu si Victor Alistar, considera ca "cea mai grea lovitura data independentei justitiei ar fi musamalizarea acestui caz de grava…

- V. S. Fostul deputat de Prahova Vlad Cosma a deschis, se pare, șirul plangerilor penale depuse impotriva procurorilor de la “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție. Dupa ce, vinerea trecuta, Vlad Cosma a facut plangere impotriva fostului procuror Mircea Negulescu, a procurorului șef al…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica au demarat cercetarile intr o cauza constituita in urma unei plangeri formulate dupa difuzarea inregistrarilor de la DNA Ploiesti. Sectia de urmarire penala si criminalistica…

- Parlamentul a votat ca la alegerile din 2009 pot fi suspiciuni de frauda Foto: Agerpres. Plenul reunit al Parlamentului a aprobat astazi raportul comisiei care a anchetat aspecte legate de alegerile prezidentiale din 2009 si care a constatat o serie de fapte care pot alimenta suspiciuni…

- Au fost date 205 voturi "pentru", 94 "impotriva" si 24 de abtineri. Hotararea urmeaza sa fie trimisa, alaturi de raport, catre mai multe institutii ale statului. ”Parlamentul transmite prezenta hotarare, raportul final si dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborarii…

- Plenul reunit al Parlamentului va dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Dupa dezbatere, parlamentarii vor vota o hotarare de aprobare a raportului, cu concluziile adoptate de comisie si propunerile formulate. „Parlamentul transmite prezenta…

- Comisia de Monitorizare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar s-a reunit pentru prima data, joi, la Ministerul Justitiei, stabilind modalitatile si perioada de raportare a indicatorilor prevazuti in Planul de actiune pentru implementarea acestei strategii. Comisia de monitorizare a fost…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, si-a anuntat demisia pe facebook. "Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat luni, in cadrul unei conferinte, ca filierele pe care circula bunurile sustrase din situri sunt cunoscute, fiind mereu aceleasi, precizand totodata ca nu este posibila "spalarea perfecta" a acestora. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis luni Agerpres,…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat luni, in cadrul unei conferinte, ca filierele pe care circula bunurile sustrase din situri sunt cunoscute, fiind mereu aceleasi, precizand totodata ca nu este posibila "spalarea perfecta" a acestora. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Consiliul Superior al Magistraturii si-a ales, vineri, conducerea pentru anul 2018, judecatoarea Simona Camelia Marcu fiind aleasa presedinte, iar procurorul Codrut Olaru, vicepresedinte. La sedinta de bilant care a precedat alegerile, au participat presedintele Klaus Iohannis, ministrul Justitiei Tudorel…