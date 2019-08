Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis, in unanimitate, ca și-a plagiat teza de doctorat. Consiliul General al CNATDCU a validat rezoluția de retragere a titlului științific de doctor in Management deținut de Bodog in unanimitate,…

- Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare CNATDCU a luat decizia, la data de 24 mai 2019, cu privire la teza de doctorat a lui Dumitru E. Nancu, lector universitar la Universitatea "Ovidius" din municipiul Constanta. Astfel, conform legii, Consiliul General…

- Lovitura devastatoare pentru fostul ministru al Sanatații. Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis ca Florian Bodog și-a plagiat teza de doctorat, iar titlul de doctor in Management i-a fost retras. https://evz.ro/alerta-in-psd-florian-bodog-a-fost-dovedit-se-anunt-scandal-mare.html

- Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis retragerea titlului de doctor in cazul unui profesor care preda la Universitatea „Ovidius” din Constanta.

- Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog ramane fara titlul de doctor in Management dupa ce Consiliul National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a dat verdictul ca acesta si-a plagiat teza de doctorat, anunta PressOne, conform edupedu.ro.

- Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog ramane in mod oficial fara titlul de doctor in Management dupa ce Consiliul National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis ca si-a plagiat teza de doctorat, anunta PressOne.

- Raportul Corpului de Control al MAI privind situația doctoratelor de la Academia de Poliție arata ca 80 de teze de doctorat susținute in perioada 2011-2016 in format electronic nu mai exista la Academia de Poliție, iar alte trei au disparut cu totul, inclusiv in format tiparit, informeaza PressOne.…

- Viorica Dancila a declarat ca urmeaza ca noii lideri ai PSD sa mearga in fiecare filiala PSD sa faca analiza alegerilor europarlamentare, unde partidul și-a injumatațit scorul electoral fața de alegerilor din 2016. Pana acum, analiza alegerilor la PSD se facea la sediul central al partidului și in…