- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste vineri pentru a-si alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele. La sedinta de astazi va participa si seful statului, Klaus Iohannis. Surse din CSM au precizat ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona Camelia Marcu,…

- "Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi.Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga…

- In 2018 vom avea 14 sarbatori legale, dintre care 11 zile nelucratoare, zile libere, vor pica in timpul saptamanii. In anul 2018 avem mai multe zile libere decat in 2017! Asta pentru ca unele zile libere din cele 12 pica in cele lucratoare. Iata care sunt zilele libere pentru romani: Toate cele 14 zile…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis, duminica, pe Facebook, ca romanii vor trai mai bine in 2018 decat in 201, asta este "grija si obligatia" guvernarii PSD si ca dincolo de "lupta politica si excesele ei, raman faptele".

- Autoritatile lcoale din Alba Iulia au demarat procedurile pentru obtinerea intr-un timp cat mai scurt a autorizatiilor pentru realizarea proiectului ”Ansamblul Memorial al Marii Uniri”, care va include si viitorul monument dedicat actului istoric de la 1 Decembrie 1918.

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj pe Facebook de Craciun, pentru toti romanii."Craciunul bate la ușa sufletelor noastre dupa inca un an in care am muncit, am sperat, ne-am intristat, au plecat oameni din viețile noastre in timp ce alții abia au sosit. Este o perioada de regasire cu…

- In Romania a avut loc o revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac, spune fostul presedinte Ion Iliescu, presedinte de onoare al PSD. "Se implinesc azi, 22 decembrie 2017, douazeci si opt de ani de la victoria revoltei populare…

- Unul dintre obiceiurile pastrate nealterate la Borsa se refera la un anume „joc” care se petrece intre tineri, aflati la priveghi. Rolul era acela de a cupla tinerii si, cel mai probabil, originea acestui straniu obicei isi are originea in cultul lui Zamolxis.

- In perioada 7-13 decembrie, ITM Cluj a desfasurat actiuni de control la un numar de 15 angajatori din judet, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, privind verificarea modului in care angajatorii romani respecta prevederile legale referitoare la legislatia muncii si la regimul juridic…

- De la inceputul activitații parlamentare, in urma cu un an, deputatul Costel Dunava a luat cuvantul de 38 de ori, a avut 22 de propuneri legislative, dintre care doua au ajuns deja legi, a avut o interpelare și a participat la o moțiune. Cele doua proiecte legislative inițiate de Dunava și care au ajuns…

- Presedintele Klaus Iohannis scrie sambata, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook : "Cu profund regret, am condus astazi pe ultimul drum un veritabil om de stat, Regele Mihai I, care, cu demnitate si curaj, si-a reprezentat tara in unele dintre cele mai grele vremuri ale istoriei noastre. "

- Campania „Daruim de Craciun”, derulata și anul acesta de cotidianul „Monitorul de Vrancea”, Comunitatea OffRoad Vrancea, reprezentata de Marius Constantin, și prietenii sai va aduce, prin generozitatea sutelor de oameni care ni s-au alaturat, mare, mare bucurie in casele copiilor,…

- „Referitor la drepturile cetatenilor, Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord ca cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie, precum si membri de familie ai acestora, vor continua sa beneficieze de drepturile conferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou…

- Multa vreme s-a crezut ca dezvoltarea omenirii este un indelungat proces de perfectionare, ce se desfasoara in mod continuu. Insa in prezent ne aflam la limita capacitatilor noastre si, cel mai probabil, va urma un declin, sustin oamenii de stiinta care au realizat un studiu ce a analizat informatii…

- S-a ajuns la un acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe dosarul Brexit. Anunțul a fost facut vineri de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și de premierul Theresa May intr-o conferința de presa comuna.

- Andreea Balan a reactionat in stilul ei caracteristic dupa aflarea vestii ca Misty e insarcinata in sapte luni. Artista nu vrea sa ii transmita un mesaj fostului iubit, dat fiind faptul ca au trecut multi ani de cand s-au despartit si nu mai au nicio legatura.

- Pandele a spus, miercuri seara ca nu vrea sa faca scandal, dar ca i se pare ciudat ca primarii din Romania nu fac absolut nimic, in conditiile in care bugetele localitatilor vor scadea in 2018. "Astazi, directorul economic, in urma unor calcule, m-a informat ca orasul Voluntari va pierde opt…

- Amatorii de vin se intreaba, poate oare bautura lor preferata fi parte a unei diete? Exista multe idei contradictorii despre relația dintre vin și greutate. Și nu este vorba numai de numararea caloriilor vinului și de faptul de a arata bine, ci și de sanatate. Vinul in cifre: numarind caloriile și carbohidrații…

- Premierul Mihai Tudose a scris, marti, dupa anuntul mortii Regelui Mihai, ca majestatea sa a fost un model de moralitate si demnitate pentru romani si o personalitate care a marcat puternic istoria Romaniei.

- In perioada 29 noiembrie – 3 decembrie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au actionat pe soselele bihorene, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor,…

- Departamentul de Stat al SUA a transmis vineri un mesaj românilor cu ocazia Zilei Naționale a României. "În numele Guvernului Statelor Unite ale Amerciii, felicit poporul român cu ocazia celei de-a 99-a aniversari a crearii României moderne. Statele…

- Volei Municipal Zalau a ratat calificarea in 16-imile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a fost invinsa si in mansa retur de campioana Portugaliei, Benfica Lisabona. Desi sperau sa intoarca rezultatul din tur, cand au cedat cu 1 – 3 la Lisabona, voleibalistii pregatiti de Marian Constantin si Bogdan…

- Primaria Capitalei urmarește ca prin acțiunile și evenimentele pe care le organizeaza sa vina in intampinarea nevoilor și preferințelor tuturor bucureștenilor, indiferent de apartenența la anumite categorii sau grupuri sociale și fara a ține cont in vreun fel de afinitațile politice ale acestora,…

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, a reacționat la decesul actriței Stela Popescu printr-o postare pe Facebook:”Moartea actriței Stela Popescu lasa un gol imens nu doar in lumea culturala a Romaniei, ci, mai ales, in sufletele noastre, ale celor care am apreciat-o și…

- Un procent de 70% din afectiunile cu care se prezinta pacientii la spital pot fi solutionate prin sfaturi medicale oferite online, sustin specialistii platformei digitale doclandia.ro, ce ofera informatii specializate de la distanta persoanelor cu probleme de sanatate.

- Doua persoane fizice din Aiud au fost sanctionate cu amenzi totalizand cu 80.000 de lei de catre inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost depistate avand la munca persoane fara forme legale de angajare. In perioada 13-17 noiembrie 2017, au fost controlate in total 79 de unitati comerciale din județ și…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, miercuri, ca unele organe judiciare "se hranesc cu iluzia statisticilor de profil", ignorand uneori realitatea si modul in care sunt respectate drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor in faza de urmarire penala. "Din materialitatea…

- Inainte de deschiderea summitului dedicat crestii si locurilor de munca echitabile, ce va avea loc, vineri, la Goteborg, seful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si premierul sudedez, Stefan Lofven, sustin, intr-un editorial pentru Adevarul, ca Uniunea Europeana ar trebui sa puna mai mult accentul…

- Amazon a achiziționat drepturile de televiziune globale aferente romanului "Stapanul inelelor" ("The Lord of the Rings") și intenționeaza sa adapteze celebrul roman fantasy scris de JRR Tolkien intr-un serial TV ce va fi difuzat pe durata mai multor sezoane, au anunțat luni reprezentanții companiei…

- Un echipaj de jandarmi a fost solicitat sa intervina in aceasta seara (sambata seara) pentru aplanarea unui conflict iscat intre mai multe persoane la UPU Focșani. Scandalagii erau la spital cu o ruda. Nemulțumiți de faptul ca au fost nevoiți sa aștepte pentru consult, aceștia au inceput sa țipe…

- „Prin aceasta campanie intarim legaturile cu societatea, aducem alaturi de proiectele noastre administrative si politice, personalitati locale, profesionisti in diferite domenii de activitate. PNL Arad este singurul partid care are un proiect clar de dezvoltare a comunitatii locale. Acest proiect este…

- "Piata Financiara de Investitii in 2018", singurul eveniment de tip dezbatere, care reuneste specialisti din piata financiar-bancara pentru a discuta teme de interes comun cu reprezentati din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara si BNR, va avea loc pe data de 24 noiembrie, la Bucuresti.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- Scoateți instrumentele de masura și apucați-va de selecție. Stabiliți dimensiunile zonei in care urmeaza sa va instalați frigiderul. Apoi, cand va hotarați sa faceți cumparaturi, urmariți inalțimea, lațimea și adancimea frigiderului pe care intenționați sa il cumparați de Black Friday și verificați…

- Isabel Bogdan “Pensia poate fi recalculata, la cerere, in cazul depunerii unor declarații rectificative de natura a modifica veniturile și/sau stagiile de cotizare valorificate inițial la stabilirea acesteia. Drepturile recalculate se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata…

- Dosarul disjuns din "cazul Colectiv" se afla in instrumentare, fiind in curs de efectuare circa 80 de expertize medico-legale complexe privind leziunile traumatice prezentate de victime, capacitatea de munca a acestora și conformitatea ingrijirilor medicale acordate, avand in vedere faptul…

- Renumita actrita franceza Juliette Binoche vine la Bucuresti pentru a juca pe scena Teatrului National Bucuresti, „Vaille Que Vivre (Barbara)”, alaturi de pianistul Alexandre Tharaud, pe 30 octombrie, de la ora 20.00. Binoche este o figura emblematica a cinematografiei franceze, detinatoare a mai multe…

- Fortele irakiene sunt gata sa lanseze o ofensiva pentru a recuceri ultima zona din teritoriul Irakului aflata inca sub controlul gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat miercuri armata irakiana, citata de agentia Reuters, scrie agerpres.ro. ''Fortele noastre de securitate vin acum sa va elibereze'',…

- Companiile aeriene au nevoie pana cel tarziu in octombrie 2018 de o perspectiva clara a modului in care iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta aviatia, a afirmat miercuri Alexandre de Juniac, seful Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters.…

- Militanti ai retelei teroriste Stat Islamic au ucis, în cadrul unor acte de razbunare comise în ultimele trei saptamâni, cel putin 128 de persoane, în provincia siriana Homs, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile

- Ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, a declarat, joi, în cadrul Business Development Conference de la București, ca în aceasta parte a lumii nu exista partener mai puternic al Statelor Unite decât România. Hans Klemm a precizat ca, în calitate…

- Noua din zece bolnavi nu isi cunosc drepturile. Cei mai multi nu stiu nici cum pot reclama abuzurile. Legea nr. 46 privind drepturile pacientilor exista din 2003 și prevede ca pacientul are dreptul sa fie informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor si alternativelor…

- Prefectul Ioan Mihaiu le-a dat tema de casa consilierilor sai sa vada in ce masura greva de la OTL respecta prevederile legale. Prefectul admite ca il surprinde amploarea grevei si consecintele sale asupra orasului, dar subliniaza ca poate interveni doar in limita prerogativelor sale legale.…

- Zece militanti de extrema-dreapta care planuiau atacarea unor politicieni au fost arestati marti de autoritatile din Franta, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro citat de Mediafax. Cei zece militanti, cu vârste cuprinse între 17 si 25 de ani, au fost arestati în sud-estul…

- Sorin Dragoi, candidat la președinția LPF, a vorbit despre planurile sale, daca-l va invinge pe Gino Iorgulescu, la alegerile din 23 octombrie. Dragoi vrea introducerea probei video, premierea echipelor care folosesc tineri și inființarea unui campionat pentru echipele de tineret. "Noi ne propunem sa…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu și Partidul Platforma „Demnitate și Adevar” (PPDA) al lui Andrei Nastase vor face front comun la viitoarele alegeri parlamentare, programate pentru anul 2018. Anunțul a fost facut de PAS. „Ca urmare a mai multor solicitari din partea reprezentanților…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit estimarile cu privire la avansul economiei romanesti, prognozand ca vom avea o crestere economica de 5,5% in acest an, potrivit celui mai nou raport „World Economic Outlook”.

- Cancelarul german Angela Merkel i-a criticat luni pe procurorii turci, calificand drept "absolut de neinteles" propunerea acestora de a condamna la 15 ani inchisoare mai multi militanti pentru drepturile omului, inclusiv un cetatean german, relateaza dpa, potrivit Agerpres. "Solicitarile de…

- Plantele interioare ofera confort și caldura casei noastre și maresc cantitatea de oxigen din incaperi. Cu toate acestea, uneori, plantele se usuca prea mult fara niciun motiv și continuam sa ne intrebam de ce se intampla acest lucru, chiar daca oferim plantelor noastre atat de multa grija. Unele lucruri…

- Copiii nascuți în afara casatoriei pot pretinde la patrimoniul succesoral cu condiția ca paternitatea lor în persoana celui succedat sa fie stabilita în mod legal. Daca calitatea de moștenitor legal nu poate fi dedusa cu claritate din actele de stare civila, atunci, în cazul…