Stiri pe aceeasi tema

- Taxa pentru pasaport poate fi platita de catre cei care locuiesc in Bucuresti si in Ilfov, incepand cu data de 3 ianuarie, la sase automate ale CEC Bank din centrele comerciale Plaza Romania si Parklake Shopping Center. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Trezoreria Statului, institutie…

- In contextul discutiilor despre o posibila ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere, președintele Romaniei i-a transmis premierului o scrisoare in care ii solicita agenda de lucru a fiecarei ședințe de Guvern. Surse guvernamentale citate de Antena 3 sustin ca Guvernul nu va raspunde la solicitarea…

- Intr-un moment in care toata lumea se aștepta ca Inalta Curte de Casație și Justiție sa incheie cercetarea judecatoreasca și ulterior sa pronunțe verdictul final in primul dosar in care fostul președinte ANAF, Sorin Blejnar, evenimentele au luat o turnura spectaculoasa la termenul din 28 noiembrie.…

- Ordonanța procurorilor care demonstreaza modul in care anchetatorul Florentina Mirica a “fabricat” dosarul “DIPI” a fost prezentata in exclusivitate, luni, seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” realizata de Mihai Gadea la Antena 3. Dosarul in care mai mulți foști șefi ai Departamentului de Informații…

- Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a fost primit, joi, la Chișinau, de Pavel Filip, Prim-Ministrul Republicii Moldova, tema discuțiilor fiind pregatirea ședinței comune a celor doua guverne din 22 noiembrie 2018, care va avea loc la București. Cei doi demnitari…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a facut, joi seara, in emisiunea “Sinteza zilei”, realizata de Mihai Gadea, la Antena 3, noi dezvaluiri legate de activitatea lui Augustin Lazar, dar și de modul in care a acesta a fost numit in funcția de procuror general al Romaniei. Ministrul justiției a aratat,…

- Jurnalista Catalina Porumbel, de la Antena 3, ii raspunde taios ministrului finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, dupa ce acesta a ironizat-o gratuit, spunand ca nu șe pricepe la economie. Ironia lui Teodorovici a venit ca urmare a unei intrebari adresate de jurnalista, duminica seara, in emisiunea…

- Ministrul justiției va publica, marți, documente din dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar, a informat, luni, Antena 3. Este vorba despre documente pe care ministrul le-a invocat in prezentarea raportului de evaluare a lui Augustin Lazar, prin care a declanșat procedura de revocare a acestuia.…