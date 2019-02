Codrin – Truica, noul ”BINOM” al PSD! Soc si groaza printre marile companii multinationale care, asemenea bancilor se trezesc si ele cu o neverosimila ”taxa pe lacomie” pusa pe afacerile marilor generatori de deseuri de sticla, metalice sau de PET-uri. Si care, mai nou suspecteaza ca noile masuri de ”omorare” din fasa a partenerilor traditionali care ii scapau pe marii jucatori de […] Codrin – Truica, noul ”BINOM” al PSD! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Tuzla, județul Constanța, este cautat de polițiști, dupa ce a plecat, in timpul nopții de vineri spre sambata, de acasa. Ultima data a fost vazut in compania unui alt copil, cunoscut polițiștilor pentru plecari repetate de acasa.Potrivit Poliției Constanța,…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat vineri seara, in jurul orei 22:00, un nou proiect de buget cu un deficit bugetar cu 1,3 miliarde de lei mai mare decat in varianta inițiala, cea publicata la 31 ianuarie, potrivit Mediafax.„Bugetul de stat se stabilește la venituri in suma de…

- Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au adoptat, vineri, o pozitie comuna privind reluarea, saptamana viitoare, la Strasbourg, a negocierilor cu legislatorii in vederea modificarii unei legi vechi de doua decenii a drepturilor de autor, astfel incat sa ia in calcul si platformele online,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu va fi exclusa din PSD iar daca vrea sa plece din partid, trebuie sa isi dea demisia si va pierde mandatul, a declarat, duminica, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN), secretarul general al partidului, Codrin...

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste duminica in sedinta, la Palatul Parlamentului, printre temele de discutie numarandu-se prioritatile legislative din noua sesiune parlamentara, in primul rand bugetul, a anuntat secretarul general al formatiunii, Codrin...

- Victor Ponta comenteaza sarcastic ultimele schimbari operate de Liviu Dragnea in partid si in guvern, remarcand ca nu prea mai sunt „pesedisti” in conducerea PSD. Ponta constata ca majoritatea liderilor cu influenta din PSD, in acest moment, provin din PD sau PRM. „Basescu a fost genial”, scrie Ponta.…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat luni ca principala caracteristica a regimului Dragnea - Dancila este "combinatia de incompetenta profesionala, lipsa de coloana vertebrala si afaceri necurate cu bani publici". "A mai ramas vreun pesedist in conducerea PSD, ca social-democrati nu mai sunt de mult…

- Social-democratii se vor reuni intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD luni, 19 noiembrie, de la ora 11.00. In sedinta CExN, liderii PSD vor analiza un raport intern privind indeplinirea programului de guvernare pe domenii de activitate, precum si un al doilea raport, al premierului…