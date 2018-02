Stiri pe aceeasi tema

- "Mie mi-a fost frica in viața mea o singura data, acum 28 de ani și doua luni, ca nu o sa invingem. Eu in acest partid nu sunt nici senator, nici deputat, nu sunt ministru, nu sunt secretar de stat și nu am facut in viața mea un leu cu statul. Am intotdeauna curajul sa imi susțin punctul de vedere.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au aparut in presa, potrivit carora ar putea fi eliminat de la varful partidului. „Mie mi-a fost frica in viața mea o singura data, acum 28 de ani și doua…

- Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea au avut un schimb violent de replici in CEX al PSD in care s-a stabilit componența Guvernului. Ștefanescu a cerut ca Ecaterina Andronescu sa fie viitorul ministru al Educației, dar Liviu Dragnea l-a impus pe Valentin Popa. Imediat dupa ședința, au aparut informații…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Initial, informatia a fost oferita Mediafax de surse politice, dar ulterior a fost…

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o masina a Jandarmeriei. Secretarul general…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general…

- Toți miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. De altfel, premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Române. Motivul pentru care au renunțat la…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii sai au renunțat la serviciile de protecție oferite de SPP. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general adjunct, Codrin Ștefanescu, a fost invitat sa comenteze decizia Executivului la Antena3.„Am vorbit…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu întelege asta "ramâne de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat daca…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu intelege asta "ramane de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat daca s-a impacat cu secretarul general…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a spus luni seara, la Antena 3, ca are cunoștința despre lucruri abuzive. „Trebuie spuse, trebuie stiute. Vorbim de o perioada neagra din...

- Ironia sorții face ca Liviu Dragnea sa-și dea obștescul sfarșit din calitatea sa de președinte al PSD nu in urma vreunei acțiuni a opoziției ori a statului paralel. Chiar partidul pe care in acest moment il reprezinta ii arata ușa. Iar clanța o manevreaza Codrin Ștefanescu. Semnalul dat de acesta…

- Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care intorcea astfel serviciul județelor ce l-au susținut in ultimele doua Cex-uri. Codrin Ștefanescu a susținut-o pe Ecaterina Andronescu.Potrivit…

- Scandal la ultima ședința PSD, unde s-au aruncat replici dure între doi lideri ai partidului. Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care întorcea astfel…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, si „bodyguard” al liderului PSD, Liviu Dragnea, a raspuns arogant si batjocoritor la intrebarile unui jurnalist de la Adevarul privind reprosurile Comisiei...

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, este la baza inginer la Institutul de Petrol și Gaze și are un masterat la SNSPA. În ce privește activitatea sa profesionala, Dancila a fost profesoara la liceul din Videle și din anul 2009 este deputat în Parlamentul României.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codin Ștefanescu, a vorbit, la Antena 3, despre propunerea PSD pentru funcția de primar. „De mult nu s-a mai întâmplat sa fie toata lumea de acord. Este foarte important. Niciodata nu am vazut o asemenea susținere de care s-a bucurat Viorica…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a dezvaluit, marți dimineața, la Digi FM, cine este personajul „veninos” menționat luni seara de liderul partidului, Liviu Dragnea, care a spus, fara a-l nominaliza, ca este dintr-o „instituiție” și ca „a facut și face mult rau”.

- Secretarul general adjunct al partidului spune ca s-a abținut, la fel cum a facut și Niculae Badalau. "Au fost patru voturi impotriva și patru abțineri. Eu m-am abținut, la fel a facut și Niculae Badalau. Am rezolvat o problema interna din partid. Așa cum am spus de dimineața, majoritatea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca in ședința de luni a partidului liderii social-democrați și miniștrii vor discuta „despre cum am ajuns noi de la inceputul anului sa fim pe toate paginile ziarelor, si aici si peste hotare".

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat sambata seara, la Antena 3 ca in cadrul CEx de luni se va discuta despre problemele din PSD, care au ținut prima pagina a ziarelor in ultimele saptamani, și a dat asigurari ca nu va avea loc un nou episod Grindeanu. „Ca…

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- „Dorința este sa caștigam. Din sondaje, la noi cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta cel mai bine fața de toate personalitațile, chiar și peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea din punctul meu de vedere. Este pentru prima data cand in Comitet…

- Catalin Ivan, despre un Congres PSD: Il vad mai degraba pe Dragnea in Madagascar, decat sa vina din nou in fața membrilor de partid sa-și depuna mandatul, a spus europarlamentarul devenit indezirabil pentru conducerea partidului, dupa criticile aduse liderului PSD. ”Am vazut cateva incercari de a aduce…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat miercuri ca nu exista un cutremur in acest partid din cauza intalnirii dintre premier si "reprezentantii hastag Rezist" si ai "ONG-urilor finantate de Soros&comp", pentru ca, prin natura

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- La discutiile de la sediul PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, liderii de sectoare din Capitala, dar si mai multi lideri de organizatii judetene. Gabriela Firea a anuntat luni ca filialele din Bucuresti si Ilfov ale PSD vor organiza un miting…

- Radu Tudor a difuzat un video cu un gest haios al premierului Mihai Tudose. ”Ma bufnește rasul, imi cer scuze. In seara asta, prim-ministrul Mihai Tudose a scos limba la Codrin Ștefanescu. Pe fondul acestei tensiuni uriașe, al scandalurilor, al acuzațiilor ca Tudose vrea sa preia conducerea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala. In cadrul sedintei s-a decis organizarea de mitinguri in Bucuresti si in tara, care vor avea loc, cel mai probabil, sambata, 9 decembrie.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura în partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit despre sedinta fulger care a avut loc in partid. Intrebat de jurnalisti la iesirea de la intalnire despre absenta premierului Mihai Tudose de la eveniment, Stefanescu a marturisit ca reprezentantii partidului se vor intalni cu el maine."Si…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, i-a convocat, duminica seara, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, au precizat pentru Mediafax surse din partid. ”Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv”, au precizat sursele citate. Potrivit acestora,…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza virulent dupa punlicarea stenogramelor din PSD de catre jurnaliștii de la Știripesurse.ro. Acesta a scris pe pagina personala de Facebook, sambata, la scurt timp dupa publicarea stenogramelor. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a confirmat,…

- STIRIPESURSE.RO a publicat, sambata, stenogramele unei discuții dintre Gabriela Firea și Mihai Tudose. Cei doi au vorbit pe grupul comunicatorilor PSD, pe WhatsApp, acolo unde au lansat acuzații grave.Citește AICI STENOGRAMELE din PSD Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al partidului…

- Câteva zeci de mii de oameni au protestat duminica seara în mai multe orase din tara si în Capitala cerând retragerea legilor Justitiei, respingerea în Parlament a Ordonantei privind modificarea legislatiei fiscale, demisia Guvernului si a presedintilor Camerei Deputatilor…

- ”De luni de zile aștept o hartie din partea PSD prin care sa se spuna ca am fost exclus.” a afirmat Catalin Ivan, la Antena 3. Europarlamentarul a mai spus ca ”daca mai mulți lideri de partid nu sunt de acord cu direcția in care merge partidul, pot propune la congres altceva” și ”cu cat conducerea…

- Secretarul general adjunct al PSD iese la atac dupa dezvaluirile si acuzatiile lansate de fostul sef al PSD, Victor Ponta. Codrin Stefanescu sustine ca afirmatiile lui Ponta nu sunt altceva decat minciuni si spune ca deputatul este "pus" sa vorbeasca despre aceste lucruri. "Credeti miseliile…

- Acesta a oferit informatii despre discutia pe care a purtat-o cu premierul Romaniei inainte de a-si anunta demisia, precizand ca au ramas in raporturi amicale. De asemenea, a discutat si despre Liviu Dragnea. „Nu cred ca domnul Tudose are nevoie de vreo marioneta sau de un iepure care sa spuna…

- "Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atentia publica si sa deviez, chiar si pentru cateva ore, programul administratiei. Mai importante si urgente sunt codul fiscal si dezbaterea relativa…

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, Eugen Teodorovici, a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea. Întrebat cum va evolua PSD și care va fi soarta lu Dragnea,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit în emisiunea „La ordinea zilei”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea. Stefanescu spune ca statul paralel vrea alt lider la PSD. „Valeriu Zgonea, în momentul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, spune ca e "horror ce se petrece în România", comentând informațiile pe surse potrivit carora Liviu Dragnea este cercetat penal pentru fapte de pe vremea când era

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la Directia Nationala Anticoruptie, fiind citat de procurori într-un dosar de coruptie. Câteva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu…

- Marius Pieleanu a precizat ce ar fi trebuit sa faca PSD-ul pentru a-l susține in forța pe Liviu Dragnea la DNA. ”PSD avea doua variante: fie blocau Știrbei Voda cu 15.000 de membri care-și susțineau solidaritatea, fie veneau cu toata elita guvernarii și a celor doua partide aflate la guvernare…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit, la Adevarul Live, despre persoanele care l-au „protejat” pe Liviu Dragnea in urma cu o luna la iesirea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD a fost audiat in dosarul privind abuzul in serviciul. Potrivit lui Stefanescu,…