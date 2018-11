Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc, luni, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute despre propunerile pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dar si „chestiuni interne”. Secretarul general adjunct al…

- Institutul Național pentru Fizica Pamantului le ofera romanilor posibilitatea de a primi pe telefonul mobil alerta in caz de cutremur, ceea ce sistemul național RO-ALERT nu face. Potrivit site-ului INFP, utilizatorii de telefoane inteligente pot primi notificari prin aplicația Telegram „Puteți primi…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a catalogat gestul celor trei social-democrați - Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu - de a redacta o scrisoare prin care cer demisia lui Liviu Dragnea drept &"un act de tradare&".

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, ca ii cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa retraga de urgenta proiectul de hotarare privind suplimentarea cu 160 de posturi a schemei de personal a DNA. Liderul PSD a caracterizat proiectul ministerului Justitiei ca fiind…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a prezentat, duminica, detalii despre ședința CExN al partidului, in timpul careia Gabriela Firea i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca ”atunci cand fetele se infierbanta sa nu stai in calea lor sub nicio forma”, transmite…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca tacerea serviciilor secrete și a președinlui Klaus Iohannis pe tema tentativei de asasinat acuzata de liderul PSD, Liviu Dragnea, inseamna ca „fie toți știau și nu au intervenit", fie nu știau și e „la fel de grav”.„Foarte…