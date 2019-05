Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat miercuri, intr-o intervenție telefonica la B1 Tv, ca social-democrații vor face un anunț „foarte spectaculos”, duminica seara, dupa alegerile europarlamentare.Elan Schwartzenberg raspunde atacului lui Cozmin Gușa și-l amenința cu publicarea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in continuare sustine ca alianta PSD-ALDE sa aiba un candidat comun la Presedintie si crede ca se va ajunge la acest rezultat, asa ca duminica seara, cand a spus ca va face un anunt pe aceasta tema, nu trebuie asteptat "ceva spectaculos".

- Vom discuta despre candidatura la prezidențiale dupa alegerile Europarlamentare, este declarația facuta de liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul PSD este de parere ca alianța PSD-ALDE ar trebui sa aiba un candidat comun.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, revine asupra declaratiei privind anuntarea unei decizii, pe candidatura la prezidentiale, duminica seara, dupa incheierea scrutinului la alegerile europarlamentare. Liderul PSD a fost intrebat, miercuri, daca va consulta forurile statutare ale partidului, inainte de…

- Calin Popscu Tariceanu a fost intrebat, intr-un interviu la DCNews, cum comenteaz anuntul lui Liviu Dragnea, potrivit caruia duminica va spune daca va candida la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE spune ca el nu a vazut afirmatia colegului de majoritate ca pe un anunt de candidatura si ca planul…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri intr-un interviu la Adevarul ca este in fața lui Liviu Dragnea in sondajele de opinie pentru prezidențiale pentru ca șeful PSD are o „apasare” legata de condamnarea și de dosarul pe care il are. Tariceanu a spus, razand, ca nici macar nu…

- El a adaugat ca alegerile prezidentiale din acest an reprezinta "momentul in care trebuie sa eliberam Romania de aceasta capusa care se numeste Iohannis"."Vreau sa va asigur ca acest proiect pe care noi l-am inceput in 2016 va avea sorti de izbanda. Vom avea prima confruntare in 26 mai.…

- „Un singur scor: voi castiga daca voi candida, dar candidatura nu e decisa. Cu partenerii din coalitie am hotarat sa evaluam dupa alegerile europarlamentare. Am hotarat sa candideze cel care are cele mai sanse sa il invinga pe Klaus Iohannis”, a spus Tariceanu. Acesta a precizat ca este o decizie…