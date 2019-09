Prezenta in platoul Realitatea TV, Elena Cristian a facut cateva precizari despre marea impacare din politica, dintre Codrin Ștefanescu și Viorica Dancila: "Deși Codrin Ștefanescu a fost un personaj important in PSD și ințeleg ca o sa fie pe viitor, eu nu am vrut niciodata sa iau in serios declarațiile, pentru ca orice se poate spune despre Codrin Ștefanescu, dar nu ca ar fi consecvent, din punct de vedere al declarațiilor".

