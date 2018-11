Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a lansat joi seara un atac la adresa comisarului european Corina Cretu, spunand despre aceasta ca „in momentul de fata, nu mai reprezinta interesele Romaniei” si nu mai are o pozitie pro-PSD. Stefanescu a mai precizat ca oficialul european este acum…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a lansat un atac extrem de dur la adresa comisarului european, Corina Crețu. El susține ca, in acest moment, Corina Crețu este dirijata de grupuri de interese de la Bruxelles și nu mai lucreaza in interesul Romaniei.”Nu am mai spus niciodata…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a spus in emisiunea „Punctul de intalnire” ca „in PSD se pot intampla surprize”. Reacția vine in contextul in care primarul general al...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a iesit duminica seara pentru a oferi declaratii, la scurt timp de la inchiderea urnelor de vot. Acesta a spus ca referendumul „nu a fost o actiune politica asumata de nimeni”, ci doar un demers semnat de trei milioane de romani. Stefanescu a precizat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca redeschiderea dosarului Tel Drum in care e vizat Liviu Dragnea reprezinta o „incercare disperata” a „ramașițelor statului paralel” de a destructura partidul, acțiunea fiind cusuta „cu ața fosforescenta”.„Tot…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la Realitatea Tv, despre haosul din interiorul partidului și ședința de vineri a CEX.Ștefanescu e de parere ca scrisoarea care a aruncat in aer partidul ar fi, de fapt, opera statului paralel, cum il numește Liviu Dragnea.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat miercuri, ca scrisoarea aparuta in PSD este un act de tradare din partea unor colegi pe care Liviu Dragnea i-a susținut in funcții colosale, atat in partid cat și in Parlament sau Guvern, precizand ca e vorba de un complot, scrie Mediafax."Avem…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dupa acuzațiile recente ale Gabrielei Firea la adresa lui Liviu Dragnea, caruia i-a cerut retragerea.„Nominalizarea Gabrielei Firea la Primaria Capitalei a fost un pic cam impusa. Am avut colegi care au avut indoieli in ceea…