Stiri pe aceeasi tema

- ”Mi-au spus cațiva colegi de incredere ca a aparut in partid Lista Neagra din PSD. Am facut rost de ea. M-am uitat peste numele de acolo. Sunteți toți” a scris Codrin Ștefanescu, joi, pe Facebook. Mihai Fifor, care i-a luat locul lui Codrin Ștefanescu in PSD, in funcția de secretar general,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a scris, miercuri pe Facebook, ca CEx al PSD a decis „o mare mizerie” și anume „mazilirea” lui Șerban Nicolae pentru ca nu a fost de acord sa îl sprijine pe Mugur Isarescu în funcția de viceguvernator al BNR, potrivit Mediafax. „Ați…

- "Am luat aceasta decizie pentru ca nu puteam accepta sa stau pe margine in timp ce partidul in care am investit timp, energie, munca, multa munca si mai ales suflet are nevoie de ajutor pentru a-si putea gasi directia si pentru a-si putea regasi ritmul si locul in politica romaneasca", a scris Gabriel…

- Liviu Pleșoianu susține ca astazi iși va depune candidatura pentru postul de președinte al Partidului Social Democrat. El a precizat ca este nevoie de o ”persoana neteleghidata, care sa spuna lucrurilor pe nume”. ”Astazi, la ora 12.30, imi voi depune candidatura la sediul central din Baneasa…

- ”Pana la urma a prevalat punctul de vedere al premierului, organizarea Congresului pentru ca partidul sa aiba conducere legitima și sa ia deciziile care se impun, intre altele, desemnarea candidatului la președinție. Am ințeles ca, cel mai tarziu, pe 11 august, trebuie sa inceapa strangerea de semnaturi…

- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…

- „Faptul de a ramane LIBER, complet LIBER, este ceva fara de care nu pot sa funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua sa apreciez in partid și in afara lui DOAR susținerea celorlalți OAMENI LIBERI! In primul rand pentru ca eu așa sunt construit. Și tot in primul rand, pentru ca eu am convingerea…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a transmis marti un mesaj catre cei care vor sa-i treaca pe linie moarta pe apropiații lui Liviu Dragnea: ”Bine, slugilor! Atunci va trebui sa ne înfruntați și pe mine, și pe toți membrii PSD!”Ce a scris Pleșoianu pe Facebook:”'telectualilor?…