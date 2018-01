Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat, la Adevarul Live, ca PSD nu va renunta la modificarea legislatiei penale. Intrebat de ce vor fi numiti ministri cu probleme penale in Guvernul Dancila, Codrin Stefanescu a raspuns: „Pentru ca putem“. Tot azi, Comisia Europena a anuntat…

- "Pentru ca putem. Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statatul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, si „bodyguard” al liderului PSD, Liviu Dragnea, a raspuns arogant si batjocoritor la intrebarile unui jurnalist de la Adevarul privind reprosurile Comisiei...

- Europarlamentarul Monica Macovei afirma ca PSD, ALDE si UDMR pun in pericol situatia Romaniei in Uniunea Europeana si cere oprirea modificarilor la codurile penale. "Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a enumerat, marti, primele masuri pe care le va lua ca prim ministru, mentionand Codul economic si cel administrativ, precum si legile invatamantului si pensiilor. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila a spus:…

- Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) organizarea unei noi sedinte, pana la data de 24 ianuarie, pentru reinvestirea in functie a presedintelui Sectiei penale, judecatoarea Mirela Sorina Popescu. "Urmare…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat, luni, ca în ședința Comitetului Executiv al PSD nu se va discuta despre demiteri. „Nu cred ca vom discuta despre demitere, vom avea o ședința furtunoasa, suntem cu toții la pamânt”, a spus Ștefanescu, luni,…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in urma situatiei din partid, s-a ajuns la concluzia ca e importanta convocarea Comitetului Executiv, luni, pentru rezolvarea problemelor din formatiune, adaugand ca „si-a bagat dracul coada in PSD". „Eu cred ca nu asistam la un alt…

- "Candidatul PSD trebuie sa aiba urmatoarele calitați și va spun in exclusivitate, pentru noi și electoratul nostru. Noi așa gandim: unu: sa nu fie securist și al statului paralel. Doi: sa aiba curaj sa iși asume lucrul acesta, cu tot ce se pregatește. Trei: Sa reușeasca in turul doi…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, va fi eliberat conditionat, a decis Tribunalul Ilfov. Decizia este definitiva, informeaza news.ro.Vezi și: Ambasada Olandei reacționeaza, dupa controvesata cina a ambasadorului cu persoane…

- "Eu la acest Congres al PSD aș dori modificarea unor puncte din statut: vreau "modificarea modificarii" facute de Ponta prin care colegii mei care sunt anchetați sa nu aiba voie sa dețina funcții nici macar in partid, ceea ce mie mi se pare un lucru bizar, daca nu chiar o prostie totala, in contextul…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat miercuri ca nu exista un cutremur in acest partid din cauza intalnirii dintre premier si "reprezentantii hastag Rezist" si ai "ONG-urilor finantate de Soros&comp", pentru ca, prin natura

- Intalnirea dintre Prim ministrul Mihai Tudose si delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale va avea loc maine, la ora 11.00, la Palatul Victoria, se arata intr o postare pe pagina de Facebook Initiativa Romania.De comun…

- Secretarul general al Consiliului Europei (CoE), Thorbjorn Jagland, i-a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in care il indeamna sa faca apel la expertiza Comisiei de la Venetia a CoE in ce priveste reformele legislative din justitie adoptate saptamana aceasta de parlamentul de…

- Comisia speciala pentru legile justiției, condusa de social-democratul Florin Iordache, a reluat, incepand cu ora 14:30, dezbaterile pe modificarile propuse de PSD, ALDE, UDMR și PNL in vederea transpunerii directivei europene pentru intarirea prezumției de nevinovație și dreptul de a fi prezent la…

- Studentii au protestat in fata Decanatului Facultatii de Drept de la UAIC, legati la ochi. 'Am venit astazi, aici, pentru a demonstra pozitia noastra civica fata de ceea ce se intampla in Parlamentul Romaniei. Intr-o oarecare masura, noi nu suntem de acord cu ceea ce se intampla acolo. Sunt…

- Președintele Institutului Cultural Roman, doamna Liliana Țuroiu, l-a primit marți, 19 decembrie 2017, la sediul ICR, pe dl Igor Șarov, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, impreuna cu o delegație a Ambasadei Republicii Moldova in țara noastra.…

- Ambasadorii statelor membre UE nu se rezuma doar la a critica public atacul la justitie dat de PSD-ALDE, ci pregatesc si masuri diplomatice care vor lovi dur Romania. Potrivit unor surse diplomatice citate de Adevarul, Romania va rata obtinerea unui loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU…

- Marți, 19 decembrie, Carmen Dan a fost intrebata despre declaratiile unui sef din Politia Romana cu privire la efectele negative ale modificarii Codurilor penale. 'Eu sunt senator, voi fi in Parlament, voi participa atat la dezbateri, cat si la vot. Faptul ca un sef din Politia Romana a iesit…

- Luni, presedintele comisiei, Florin Iordache, declara ca a propus amanarea discutiilor pentru a fi prezent si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si alti factori interesati. 'Am invitat sa participe toti cei implicati, de la Parchetul General, directii specializate. Este o discutie serioasa,…

- Peste 80 de procurori din parchetele brasovene, dar si politisti care lucreaza la dosarele penale au protestat luni, timp de o jumatate de ora, incepand cu ora 12.30, in fata Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, nemultumiti de modificarile care se preconizeaza a fi aduse Codului Penal si a…

- Alesii din Comisia speciala condusa de Florin Iordache au inceput in aceasta dimineata dezabterea si votul pe modificarile propuse la Codurile penale, insa sedinta a fost suspendata cateva ore pentru ca senatorii din comisie trebuie sa fie in plenul Camerei superioare, pentru votul pe legile justitiei.

- Sectia pentru procurori a CSM sustine ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor si solicita Parlamentului sa amane derularea procesului legislativ in acest caz. …

- Duminica, 15 decembrie, va fi o noua zi de proteste in toata țara. Manifestanții de la Cluj susțin ca protestul va fi unul de amploare, menit sa sprijine justiția din țara noastra. Acest protest este organizat dupa ce parlamentarii PSD-ALDE vor sa modifice Codurile penale in favoarea infractorilor,…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a spus la Digi24 ca modificarile pe care parlamentarii PSD-ALDE vor sa le aduca la Codurile penale vor priva investigatorii de instrumente eficiente de investigare. Daca acest text va intra in vigoare, probabil nu va mai exista vreun mod de a informa public cu privire…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat joi, de la Bruxelles, pe tema modificarii Codurilor penale, precizand ca este sceptic in aceasta privința. Șeful statului le-a transmis parlamentarilor sa abordeze subiectul „cu mare raspundere”.

- Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, este de parere ca modificarile pe care parlamentarii vor sa le aduca la Codurile penale vor priva investigatorii de instrumente eficiente de investigare. Modificarea Codurilor penale ar duce, conform Laurei Codruța Kovesi la o posibila inchidere a DNA. „Vom fi obligați…

- Președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a anunțat astazi ca amana dezbaterile pana luni, 18 decembrie, cand va lua in discuție cele 3 legi ale Justiției care au trecut deja de Camera Deputaților - 303, 304 și 317.

- Comisia parlamentara speciala condusa de deputatul PSD Florin Iordache se intruneste din nou joi, incepand cu ora 11.00, pentru a discuta propunerile de punere in acord a codurilor din Justitie...

- ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea e libera sa protesteze. Se intampla de atata vreme. E in ultima vreme o anumita tendinta de a muta disputele politice, lupta politica, din Parlament, care este forumul democratic, in strada”, a spus Calin Popescu Tariceanu, intrebat…

- Stefanescu, despre stenograme si varianta lui Firea, potrivit careia Tudose vizeaza sefia PSD: Nu e niciun fel de ruptura in partid Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a recunoscut, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute sambata in presa, afirmand ca nu este prima oara cand…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat duminica seara, dupa o intalnire a liderilor partidului cu presedinti de filiale, ca PSD va organiza un miting impotriva statului paralel. El a precizat ca luni va avea loc o discutie si cu ceilalti lideri de filiale si se va decide cand…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit în emisiunea „La ordinea zilei”, de la Antena 3, despre urmarirea penala a lui Liviu Dragnea. Stefanescu spune ca statul paralel vrea alt lider la PSD. „Valeriu Zgonea, în momentul…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit, la Adevarul Live, despre persoanele care l-au „protejat” pe Liviu Dragnea in urma cu o luna la iesirea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD a fost audiat in dosarul privind abuzul in serviciul. Potrivit lui Stefanescu,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au clasat dosarul deschis in iunie 2017, ca urmare a sesizarii DNA, cauza avand ca obiect infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare. Dosarul a fost deschis dupa ce DNA a sesizat procurorul general al Romaniei…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dur dupa publicarea sondajului IMAS. Potrivit acestuia, cea mai mare scadere o are premierul Mihai Tudose, care coboara de la 23,2% la 18,1%, pe fondul scandalurilor din ultima luna. Liviu Dragnea este si el in cadere, de la 18,7% la…

- "Este dreptul romanilor sa protesteze, este un drept pentru care au murit oameni din generația mea și colegi și prieteni de ai mei. Este trist sa vezi ca, dupa 28 de ani, copiii tai manifesteaza pentru noua securitate, Kovesi și statul paralel. Ma rog, este dreptul lor. Noi ne-am sacrificat și ne-am…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat dupa ce Klaus Iohannis a spus ca "marea revolutie fiscala facuta de PSD - ALDE" va aduce unui om inca 3 lei in plus. Ștefanescu a dat asigurari ca toate salariile vor crește, fara a preciza insa și cu cat.„Nu știu ce a ințeles…

- ”La mine, de exemplu, ambasadorul Olandei nu a indraznit sa o propuna pe doamna Kovesi, dar incerca sa imi explice, sa ma lamureasca, cum trebuie sa procedam noi, ce sa facem in Justitie, ce e bine si ce nu e bine. La scurta vreme dupa aceasta conversatie, in care l-am pus la punct, i-am relatat…