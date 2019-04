Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Codrin Stefanescu si Mircea Draghici, trezorierul partidului, s-au prezentat luni la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a depune o plangere penala chiar impotriva procurorilor care au anchetat modul in care partidul foloseste subventia alocata de la bugetul de stat. „Ancheta…

- Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Brașov, firmele din județ au exportat in anul 2018, marfuri in valoare de 3,518 miliarde de euro, in creștere cu 8,5%, comparativ cu anul 2017, și au importat produse de 3,176 miliarde de euro, in creștere cu 5,5%, comparativ cu anul precedent. Astfel,…

- Peste 100 de membri ai PRO Romania din județul Alba, prezenți, la București, la lansarea candidaților pentru Parlamentul European O delegație din Alba, formata din peste 100 de membri ai partidului PRO Romania, a fost prezenta, duminica, in capitala, la lansarea candidaților acestei formațiuni politice…

- Jurnalistul Dan Andronic a declarat, joi, la un post TV, ca depus o plângere penala împotriva procurorului șef de la DNA Brașov, Cornel David Deca, dar și împotriva lui Marius Bulancea și Adrian Iordache, de la structura centrala a DNA.

- Avocatul Alexandru Morarescu, aparatorul deputatul Mircea Draghici, trezorierul PSD, reactioneaza la informatiile aparute in presa cu privire la un dosar penal in care DNA ancheteaza modul in care PSD a cheltuit subventiile din bani publici. Avocatul sustine ca, daca informatiile sunt reale, este…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca depune plangere penala pe numele unei clinici dintr-un mall din Bucuresti. Motivul: desi clinica a fost inchisa de Directia de Sanatate Publica, face in continuare programari. Ministrul sustine ca va notifica si conducerea mall-ului, argumentand…