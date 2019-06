Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu a adresat joi o scrisoare deschisa catre membrii partidului, prin care se declara "foarte ingrijorat" in principal fata de faptul ca se impun "directii straine de ceea ce am facut si am spus pana acum". "Sunt foarte ingrijorat de ceea ce se intampla, astazi, in PSD. Ni se impun directii straine de ceea ce am facut si am spus pana acum. Ni se cere sa uitam trecutul si sa ne resetam. Ni se cere sa uitam de colegii nostri aflati si azi la ananghie. Ceea ce eu nu pot sa accept! Nu vreau sa uit de abuzurile inimaginabile la care au fost supusi colegii…