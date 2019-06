Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu a adresat joi o scrisoare deschisa catre membrii partidului, prin care se declara "foarte ingrijorat" in principal fata de faptul ca se impun "directii straine de ceea ce am facut si am spus pana acum". "Sunt foarte ingrijorat de ceea ce se intampla,…

- Nu vreau sa uit de abuzurile inimaginabile la care au fost supuși colegii noștri din toata țara. Nu vreau sa șterg din memorie anii in care am fost vanați și haituiți de sus și pana jos. Parlamentari, primari, președinți de consilii județene, consilieri județeni și locali, miniștrii, secretari de…

- Procurorul militar Bogdan Ciprian Pirlog se prezinta drept expert al Uniunii Europene (UE) și, in aceasta calitate, iși rotunjește veniturile de la organizații internaționale, care deruleaza, cu fonduri europene, programe de formare pentru angajați ai unor instituții guvernamentale din diverse state,…

- Unul din oamenii importanți care graviteaza in jurul lui Traian Basescu „a calcat pe bec” – relateaza cancan.ro, citand ziuanews.ro -, vorba favorita a fostului președinte. Ținand cont ca acțiunea se petrece in ziua și seara alegerilor europarlamentare, se poate spune chiar ca a calcat pe… BEC! Ștefan…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la decizia premierului Viorica Dancila de a vota la referendumul de pe 26 mai, ca aceasta este obligata moral sa participe, in condițiile in care Guvernul implementeaza și aloca bani pentru acest scrutin. “La inițiativa…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a ramas fara permis de conducere sambata noapte dupa ce a fost prins de politisti ca circula cu 103 kilometri/ora in Bucuresti. Surse din poliție, citate de Mediafax, au precizat ca viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a fost sanctionat de politisti…

- Ministrul interimar al justiției, Ana Birchall, a anunțat, marți, in cadrul unei declarații de presa, ca suspenda procedura de numire a unui nou procuror general. Ana Birchall a anunțat ca suspenda procedura de selectare a procurorului general pana la numirea unui ministru cu drepturi depline la Justiție.…

- Avand in vedere recentele discuții din spațiul public privind Direcția Generala Anticorupție (DGA), in cursul zilei de miercuri, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a avut o intalnire, la sediul DGA, cu factori de comanda, dar și cu personalul de execuție prezent in unitate, ocazie cu care a transmis…