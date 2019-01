Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, il critica in termeni duri pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care il acuza ca da doar explicatii complicate, in loc sa actioneze. Stefanescu are si un nume de ministru in locul lui Toader."De la momentul venirii domnului Tudorel Toader…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, la Brașov, in contextul in care PSD va discuta in CExN de luni despre remanierea guvernamentala, ca iși pastreaza aprecierile pentru ministrul Justiției, dar ca la Ministerul Transporturilor ar dori o angajare mai activa pe proiecte mari, scrie Mediafax.

- Detalii exclusive din procesul intentat de catre procurorul general ministrului Justiției. În documentul ajuns pe masa judecatorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia, Augustin Lazar îl acuza pe Tudorel Toader ca încearca sa influențeze ancheta

- Judecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, lanseaza un atac dur la adresa ministrului Tudorel Toader. Magistratul de la Tribunalul Cluj distribuie si aproba un mesaj in care este denuntata "calitatea intelectuala deplorabila" a opiniilor ministrului Justitiei."Universitatea din Iași trece…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar va sustine o conferinta de presa la ora 19.30. Va fi prima reactie a acestuia la cererea de revocare la adresa sa formulata de catre ministrul Tudorel Toader.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca el nu s-ar duce la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Iohannis pe legislatia din domeniul Justitiei. Intrebat cum...

- Senatorul PSD, Adrian Țuțuianu, a declarat, luni, referitor la o eventuala demitere a ministrului Justiției, Tudorel Toader, ca mandatul acestuia trebuie privit in contextul dificultaților pe care le are, existand și puncte pozitive dar și puncte care ar trebui discutate.„Activitatea domnului…