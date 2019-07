Codrin Ștefănescu, replică pentru Dăncilă: Ştie foarte bine! Este o dramă "Nu cred ca a dat raspunsul asta cu rea intentie. Stie foarte bine ca nu suntem noi scenaristii, ci altii. De obicei, altii au facut scenariile foarte urate pentru PSD. Si, de-a lungul timpului, am avut colegi care au pus in practica aceste scenarii. Sistemul odios, statul paralel a reusit intotdeauna sa harțuiasca si sa vaneze PSD de sus si pana jos. Si in momentul de fata, situatia nu s-a schimbat. Tot acelasi numar imens de primari tocați, harțuiti si vanati impreuna cu familia si copiii lor si toate neamurile. Prin urmare, scenariile astea puse la punct de mult timp au avut ca scop sa distruga,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

