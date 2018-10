Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a explicat intr-un interviu care sunt, din punctul lui de vedere, motivele ce au dus la invalidarea referendumului pentru redefinirea familiei.

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a spus, marti, la RFI, ca doua elemente au condus la esecul referendumului. Primul a fost neclaritatea intrebarii de pe buletinul de vot, iar al doilea element a fost asocierea referendumului cu „un anumit personaj politic“, politicianul…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a reiterat intr-un interviu pentru PSNews.ro falsa opoziție vehiculata in spațiul public dintre proiectul național „Catedrala Mantuirii Neamului” și construirea de autostrazi sau spitale, informeaza agenția de știri basilica.ro.„Ne-am…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”. Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD. „Ca…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, sambata, ca presedintele Klaus Iohannis, Dan Barna, Dacian Ciolos, Eugen Tomac si Ludovic Orban ar trebui sa isi ceara public scuze, pentru ca declaratiile lor in spatiul public au...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, intervine in cazul gafei facute de ministrul Agricuturii, Petre Daea, cu privire la comparația eutanasierii porcilor afectați de peste porcina africana cu ceea ce au simțit evreii afectați de programul de exterminare de la...