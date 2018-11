Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a spus, marti, ca presedintele Klaus Iohannis da dovada de o ”sabotare continua a intereselor romanesti”, pentru ca a refuzat sa semneze decretele de numire in functiile de ministri pentru Olguta Vasilescu si Ilan Laufer. ”Este inadmisibil modul in care se comporta presedintele Romaniei. Aici vorbim de sabotarea continua a intereselor romanesti. Cum poti sa refuzi niste ministri fara niste explicatii pentru romani. Adica pe ce considerente refuzi? Totusi declaratiile astea halucinante trebuie sa se opreasca odata si dl Iohannis sa intre in limitele…