Codrin Stefanescu (PSD): Presedintele Iohannis e obligat de lege sa o revoce pe Kovesi, / Daca nu o revoca, nu il vom suspenda

- Augustin Zegrean, despre demiterea Laurei Codruța Kovesi. Fostul președinte al Curții Constituționale susține ca președintele nu poate fi obligat sa revoce un procuror, in contextul interpretarii legii cu privire la statutul magistraților. Fostul președinte al CCR a explicat, pentru Mediafax , despre…

- "In niciun caz" nu se va ajunge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, daca acesta refuza revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi propusa de ministrul Justitiei, a declarat senatorul PSD Serban Nicolae la Antena 3, motiv pentru care a fost certat de avocata Ingrid Mocanu, aflata in platou. Aceasta…

- Iohannis, despre procedura de revocare: Doar presedintele poate decide Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, intrebat fiind daca are obligatia sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, ca legea prevede ca e chestiune de oportunitate politica si ca decizia este la seful statului. "Am auzit…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis a facut o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu i-a placut prestatia ministrului Justitiei de aseara, dar ca nu va face alte declaratii fara sa vada inainte raportul publicat de Ministerul Justitiei, atata timp cat site-ul este in continuare blocat. "Ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi, referindu-se la cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, ca in sfarsit cineva a „rupt pisica”, iar de acum intrevede un viitor mai bun.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis."Concluzia dupa aceasta analiza…

- "Raportul de 36 de pagini, prezentat astazi de dl Tudorel Toader, este absolut devastator. Devastator nu numai pentru sefa DNA, ci si pentru institutia pe care o patroneaza si vizavi de sistemul de care noi vorbim atunci cand spunem 'statul paralel'. Deci din 36 de pagini, asa scurt, cum le-a prezentat,…

- Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Presedintia a mai precizat intr-un comunicat ca presedintele Klaus Iohannis a evaluat diferit activitatea sefei DNA si ca este multumit de aceasta. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- Pe agenda dezbaterilor reuniunii se vor afla subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si aspecte institutionale ale Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, referitor la viitorul buget al Uniunii Europene post 2020, reuniunea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa ”nu se faca de ras” cand va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, in urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe șefa Direcției Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Intrebat ce așteptari are de…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri pe viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, ocazie cu care seful statului a subliniat ca parcursul european reprezinta singura cale viabila pentru viitorul acestei tari. Potrivit unui comunicat al…

- Scandalul din Justitie aduce neintelegeri mari si in PSD. Unul dintre liderii social democratilor da de pamant pur si simplu cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Codrin Stefanescu spune ca Toader nu va cere revocarea sefului DNA, Laura Codruta Kovesi si a ironizat intalnirea dintre titularul de…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost pus in circulație un scenariu halucinant. Dar in Romania totul este posibil. Se spune ca președintele Klaus Iohannis are de gand sa inițieze un dialog cu domnul Tudorel Toader pe temele care ard legate de marile parchete și in special de DNA. Și ca a aceasta discuție…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca zilele urmatoare va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Discutia dintre Klaus Iohannis si Tudorel Toader va avea loc pe…

- "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA" Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat, joi seara, încrederea în DNA despre care a spus ca are o activitate foarte buna. Seful statului a declarat ca, personal, nu vede motive pentru revocarea din…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- Explicatiile neconvingatoare ale DNA, dar si faptul ca procurorul sef de la Ploiesti, Lucian Onea, a confirmat fix acuzatiile lui Vlad Cosma, conform caruia listele cu alegatorii posibil corupti din Republica Moldova au fost depuse de fostul deputat si nu de Serghei Petrus (un nume care din primele…

- Lideri PSD: DNA trebuie refacuta din temelii Senatorul PSD Serban Nicolae a precizat, luni, ca DNA trebuie refacuta din temelii, credibilitatea institutiei fiind prabusita, iar lupta anticoruptie - una selectiva, iar secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut un apel la ministrul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut, luni, un apel la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a reactiona la „dezvaluirile” facute de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el aratand ca „sistemul este bolnav” si ca trebuie luate masuri urgent. Totodata, senatorul PSD Serban Nicolae…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a calificat, luni, drept "cutremuratoare" afirmatiile facute de procurorul Mihaiela Moraru Iorga referitoare la procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustinand ca institutiile abilitate ar trebui sa ia masuri. "Trebuiau luate…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Republica Federala Germania si Regatul Spaniei, a precizat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, seful statului se afla in aceasta vizita privata din 3 februarie pana pe 10 februarie. AGERPRES/(AS-autor:…

- Președintele Klaus Iohannis este plecat din țara. Administrația Prezidențiala a confirmat ca președintele se afla intr-o vizita privata timp de șapte zile in Germania și Spania. Șeful statului a fost vazut la cumparaturi in Munchen, Germania, alaturi de soția sa. Se pare ca mai apoi, șeful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele pentru eliberarea din functie a mai multor magistrati, care se pensioneaza. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, este vorba despre Piroska Hegyi, judecator la Tribunalul Specializat Mures, Antonela-Marilena Andrei,…

- Presedintele Klaus Iohannis merge miercuri la Bruxelles, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Pe agenda discutiilor se afla inclusiv modificarile la legile justitiei.

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, dupa intalnirea cu ambasadorii din Romania, despre desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier."Depre aceste chestiuni am vorbit la desemnare si probabil unii au crezut ca e de complezenta. Am spus ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 18 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, pe domnul Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasador agreat al Statelor Unite Mexicane, Roberto Cesar Hamilton Magana, ambasador agreat al Republicii Cuba, domnul Serghei Minasian, ambasador agreat al Republicii…

- Presedintele Klaus Iohannis a pierdut peste 1.500 de fani pe pagina oficiala de Facebook, miercuri seara, de la momentul anuntului facut la ora 17.30 cu privire la desemnarea Vioricai Dancila, propusa de PSD, pentru postul de prim-ministru, scrie News.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe ministrul afacerilor externe si cooperarii internationale al Republicii Italiene, Angelino Alfano, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o scurta intervenție televizata, marți, la orele 12,30, de la Cotroceni, in care și-a exprimat nemulțumirea legata de instabilitatea politica pornita din nou din interiorul PSD. Trebuie evitate consecințele negative in plan economic, ca atare președintele promite…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu prilejul implinirii a 450 de ani de la recunoasterea libertatii religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda din ianuarie 1568, in care arata ca "libertatea si toleranta religioasa sunt piloni fundamentali ai umanitatii". …

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marti, la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de directorul general al Grupului OMV AG, Rainer Seele. Potrivit unui comunicat de presa al Administrației Prezidențiale, in cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvoltare…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 9 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvoltare a companiei, care include o…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, l-a atacat pe Președintele Iohannis, susținand ca șeful de la Cotroceni „devine tot mai marioneta” a statului paralel, intrucat nu face decat „sa citeasca sau sa recite un text invațat” și nu vorbește despre implicarea serviciilor secrete in justiție,…

- Astazi a inceput prima sedinta a Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2018, la care participa si presedintele Klaus Iohannis. In cadrul sedintei se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017, scrie Mediafax. Presedintele Klaus Iohannis a criticat,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Președintele Klaus Iohannis atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați ale bugetului anului 2018 și asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale. Pe de alta parte, el a atacat dur Guvernul și Coaliția PSD – ALDE, semnaland mai multe „vulnerabilitați” in buget.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii prevenirii, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES. Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele de promulgare a mai multor legi. Astfel, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat: * Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis, marți, o scrisoare de condoleanțe Alteței Sale Regale Principesa Moștenitoare Margareta in care arata ca a primit cu indurerare vestea morții Majestații Sale Regele Mihai I. "Personalitate remarcabila a României contemporane, servindu-și…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți, condoleanțe membrilor Casei Regale la moartea Regelui Mihai, precizand ca acesta a fost una dintre cele mai mari personalitați ale Romaniei și „a scris cu litere mari” istoria țarii. „Astazi este o zi trista pentru Romania și pentru romani, a trecut in…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, marti, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, cu ocazia unui dejun de lucru, gazduit de Ambasada Republicii Estonia,...

- Așa cum au anunțat, liderul PSD, Liviu Dragnea, președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar și pemierul Mihai Tudose nu au dorit sa paticipe la recepția de Ziua Naționala. Totuși, din partea puterii s-a remarcat fostul ministru al Finanțelor, senatorul Eugen Teodorovici, dar și ministrul…

- Recepție de Ziua Naționala, la Palatul Cotroceni. Peste 600 de invitați au participat, vineri, la tradiționala recepție oficiala oferita de șeful statului cu ocazia zilei de 1 decembrie. Traian Basescu și Emil Constantinescu, foștii președinți ai Romaniei, s-au aflat printre invitați, iar liderii Puterii…

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza romanilor „La multi ani“ de Ziua Nationala, intr-un mesaj video transmis pe Facebook, el spunand ca 1 Decembrie 1918 reprezinta idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti „intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri“.