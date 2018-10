Stiri pe aceeasi tema

- Monica Macovei, Cristian Preda și Siegfried Mureșan sunt adevarata moștenire a Președintelui Basescu in politica romaneasca. O mana de politicieni lipsiți de vocație europeana, care s-au folosit de funcțiile din Parlamentul European pentru a-și injosi țara, manipuland și exportand la Bruxelles…

- "Domnul europarlamentar roman a facut o serie de amendamente pe care le prezinta in Parlamentul European, si nu in alta parte. Din pacate, din ce am vorbit si cu colegii de la Bruxelles, au fost amendamente facute totusi in mod chiar si eronat, vizand alte linii de buget decat ar fi fost normal.…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat marți, la Bruxelles, ca exista și scenariul sa nu fie adoptata o rezoluție privind situația statului de drept din Romania, precizand ca nu dorește o situație de compromis care sa nu "arate cu degetul responsabilii (de la București) cu incalcarea statului…

- Viorica Dancila s-a aratat satisfacuta, miercuri seara, de prestatia pe care a avut-o in aceasta dimineata in plenul Parlamentului European, in ciuda criticilor dure care i s-au adus de catre reprezentantii tuturor grupurilor politice. "Am venit cu demnitate sa ii apar pe romani si Romania", a subliniat…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, intr-un interviu difuzat de Antena 3, ca nu s-a simtit confortabil auzind discutiile despre Romania care au avut loc miercuri in Parlamentul European, si intrebata fiind daca a avut senzatia ca politiceni romani „isi spala rufele in public”, Dancila a spus…

- "Este foarte important pentru ca in sfarșit, dupa milioane de dezinformari, domnul Timmermans și toata echipa aia incepe sa ințeleaga cum e cu statul de drept in Romania și cum este cu protocoalele secrete și cum este sa fii informat de la un fost procuror comunist. Nicaieri in Europa nu s-a intamplat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a impartasit ingrijorarea romanilor care se tem ca schimbarile facute de PSD-ALDE in legile justitiei ar putea slabi lupta impotriva coruptiei. „Nu vedem progrese, vedem pasi inapoi, ceea ce este foarte ingrijorator”, a spus Frans Timmermans, prim-vicepresedintele…

- Vicepresedintele ALDE, deputatul Marian Cucsa, sustine ca politicieni din opozitie, alaturi de unii europarlamentari, urmaresc denigrarea Romaniei in Parlamentul European pentru a castiga capital electoral. El afirma ca "politicienii romani care isi denigreaza tara la Bruxelles nu mai au ce cauta…