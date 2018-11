Președintele CJ Vrancea a fost intrebat despre partidele de vanatoare la care a participat alaturi de Dragnea și alți lideri social-democrați, dar și afaceriști, judecatori și polițiști.

”Asta s-a infuriat! Cum adica, ma intrebați pe mine ce am vorbit și am facut cu prietenii mei acum 9-10 ani de zile?Credeți ca ne puneți noua calușul in gura? Vom continua sa modificam legile și oricum vom da legea aministiei și grațierii.”, a declarat Codrin Ștefanescu la emisiunea lui Victor Ciutacu, marți seara, la Romania TV.

Directorii companiei Tel Drum au participat la mai multe partide…