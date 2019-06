Stiri pe aceeasi tema

Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat vineri ca va candida din nou la aceasta functie dupa ce acesta a fost demis de Comitetul Executiv al partidului pe fondul esecului de la europarlamentare si condamnarea lui Liviu Dragnea.

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, anunța ca a obținut sprijinul organizației PSD Sector 1 și va candida la Congresul PSD din 29 iunie pentru funcția de secretar general. El fusese schimbat din aceasta funcție de Viorica Dancila, in primul Comitet Executiv, dupa alegerile europarlamentare.Citește…

- Comitetul Executiv al PSD a votat, marți seara, propunerea Anei Birchall ca ministru plin al Justiției, iar a lui Titus Corlațean ca vicepremier, in locul lui Viorel Ștefan, deoarece acesta din urma va fi de la 1 iulie sa fie membru al Curții de Conturi a UE, au spus surse politice pentru MEDIAFAX…

- Liderii PSD s-au reunit in aceasta seara in Comitetul Executiv pentru a lua mai multe decizii cu greutate: propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiati de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD. Potrivit…

- ”Pe unde am fost in țara, e cam același grup. Au venit peste tot. E un grup care incita la violența, un grup pregatit pentru așa ceva, pentru ca au pregatire inclusiv militara, unii. Ei fac in felul urmator: spre exemplu avem un miting mare, o adunare cu membri și simpatizanți PSD, urmaresc oamenii…

- Timișoreanul Florin Calinescu a criticat vehement propunerile pentru viitorii ministri ai cabinetului Dancila. Dupa ce Comitetul Executiv al Partidului ... The post Liviu Dragnea, umilit public de timișoreanul Florin Calinescu: ”Livulica, stimabile dement!” appeared first on Renasterea banateana .

- ​Calin Popescu Tariceanu spune ca Tudorel Toader și-a facut treaba la Ministerul Justiției și doar unii cred ca nu a facut destul. Liderul ALDE a precizat ca nu a discutat, la întâlnirea miercuri în Parlament, cu Liviu Dragnea despre posibila remaniere a lui Toader, informeaza Mediafax.„Nu,…

- Mai multi social-democrati s-au aratat, in ultimul timp, nemultumiti de activitatea lui Tudorel Toader. Printre acestia se afla chiar si presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a declarat, luni, ca nu va propune ca Tudorel Toader sa fie remaniat, dar nici nu se poate opune ca discutia sa aiba loc in Comitetul…