- „Știți foarte bine ca voi candida pentru orice funcție in interiorul partidului. Eu chiar am fost printre cei care au susținut ideea de Congres cu alegeri și pentru vicepreședinți. O sa fie o competiție in partid. Inca nu batut in cuie. Trebuie sa vorbim cu toții și sa votam”, a declarat Codrin Ștefanescu…

- Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, daca isi mentine pozitia in privinta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, Codrin Stefanescu a spus: "Da, asta a fost atunci la cald, era la cateva ore distanta dupa ce incepuse scandalul care a lasat Romania cu gura cascata. Si a fost o reactie…

- Secretarul-general adjunct al PSD Codrin Stefanescu nu stie de ce s-a racit relatia sa cu Liviu Dragnea, dar nici nu face eforturi sa se schimbe, facând referire la comentariul acid al liderului PSD la adresa sa: "vorbeste mult si prost".

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat de jurnalisti, la…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, si-a exprimat speranta, miercuri, ca ministrul Justitiei sa isi faca datoria "din fisa postului", mai ales in contextul ultimelor informatii aparute in spatiul public legate de DNA Ploiesti. Intrebat ce asteapta din partea lui Tudorel…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, are o relație din ce in ce mai tensionata cu președintele PSD, Liviu Dragnea. Dupa ce liderul PSD a spus ca ”vorbește mult și prost”, Codrin Ștefanescu susține ca nu știe de ce i-a devenit antipatic lui Dragnea.”Nu știu de ce am devenit…

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.Codrin Ștefanescu a povestit pentru „Evenimentul zilei”, ca in timpul ședinței…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, se așteapta ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa faca „ce trebuie” saptamana viitoare, la prezentarea raportului in Parlament privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. „Toata tara astepta niste concluzii ferme si corecte, dupa toate…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce seful PSD a spus despre colegul sau ca ar vorbi „cam mult“ si „cam rau“. Stefanescu nu stie de ce a devenit „antipatic“ pentru seful sau.

- Știre in curs de actualizare ________________________ Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia…

- Tudor Chirila a lansat un atac dur la adresa PSD, susținand ca singurul obiectiv al programului de guvernare este desființarea DNA.Artistul il critica și pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, despre care spune ca ”e in stare sa vina de unde rasare soarele ca sa devina eroul național care…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia sa fie argumentata „intr-un fel sau altul”. …

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu "vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid". "Domnul Codrin Stefanescu vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid. Cam mult si cam rau",…

- Secretarul-general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, are de ales intre doua variante, dupa ce va reveni in țara din vizita sa in Japonia: fie va lua „niște masuri foarte radicale”, fie iși va depune mandatul. Citeste si: Daniel Dragomir cere…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Serban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu au criticat dur DNA, dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar in care erau vizati Sebastian Ghita…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat vineri ca la dezbaterea pe legile Justitiei care a avut loc zilele trecute la Strasbourg s-au spus "foarte multe minciuni" chiar de catre europarlamentari romani, in timp ce alti eurodeputati au explicat adevarul din Romania. El…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a dezbatut miercuri modificarile aduse legilor justitiei din Romania. Europarlamentarii romani membri ai PSD si ALDE au incercat sa explice ca lupta anticoruptie de la noi din tara este, de fapt, un abuz impotriva cetatenilor. Europenii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, nu va participa la ședința de marți a PSD, unde se va decide noul premier, a anunțat luni, la Antena 3, Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al partidului. ”Liviu Dragnea nu va participa marți, la ședința de la ora 11. Va sta în cladire…

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- "Eu la acest Congres al PSD aș dori modificarea unor puncte din statut: vreau "modificarea modificarii" facute de Ponta prin care colegii mei care sunt anchetați sa nu aiba voie sa dețina funcții nici macar in partid, ceea ce mie mi se pare un lucru bizar, daca nu chiar o prostie totala, in contextul…

- Mihai Tudose, despre evaluarea Laurei Codruța Kovesi. Premierul a declarat, vineri, ca nu a dorit sa știe despre evaluarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a nu influența „ o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata”. Șeful Guvernului a fost intrebat, la Romania TV , daca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura în partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general…

- Contestate vehement de opoziție, Codrin Ștefanescu suține ca in pauzele publicitare de la emisiunile TV liderii liberali ii spun sa proiectul trebuie continuat, dar in timpul emisiunilor ataca dur PSD. ”PNL, partid istoric, le e frica. Vin in pauza și spun ”votați legile justiției” iar cand…

- "Romania este in situatia in care risca sa deterioreze niste relatii pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. As pleca de la continutul comunicatului purtatorului de cuvant al Departamentului de stat. Prin acest comunicat nu se interzice discutarea acestor…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au comentat comunicatul transmis de Departamentul de Stat al SUA, prin care li se cere parlamentarilor sa nu aprobe legile justiției. ”Parlamentul României a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis…

- "Exact cum am vazut si in momentul in care la Inspectia Judiciara a fost expediata o alta sesizare cu privire la o declaratie pe care chiar eu am facut-o. Si daca referitor la mine am spus ca este vorba despre o libertate de exprimare, acelasi lucru il voi spune si cu privire la sesizarea formulata…