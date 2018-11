Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca nu s-a discutat in partid desființarea Primariei Municipiului București printr-o ordonanța de urgența, fiind o aberație a edilului Capitalei, potrivit Mediafax. „Nu s-a discutat niciodata in partid…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca social-democrații lucreaza in prezent la un slogan al campaniei de la referendumul pentru familie și ca mesajul unitar al PSD ar putea fi adoptat intr-o ședința largita a conducerii partidului.„Acum…

- Codrin Ștefanescu a subliniat ca ”se intampla lucruri ciudate in partid”. Secretarul general adjunct al PSD a argumentat ca sunt lideri de organizații care vin sa susțina scrisoarea celor trei, dar care o fac in nume propriu, nefiind susținuți de oamenii din teritoriu care, pe de alta parte, semneaza,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri, ca scrisoarea aparuta in PSD este un act de tradare din partea unor colegi pe care Liviu Dragnea i-a sustinut in functii colosale, atat in partid, cat si in Parlament sau Guvern. El a precizat ca e vorba despre un complot. “Avem…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat miercuri la finalul primei zile de discuții cu liderii județeni PSD pe marginea referendumului pentru familie, ca social-democrații vor indemna populația sa voteze pentru casatoria intre un barbat și o femeie.Citește și: SURSE…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se asteapta nimeni".

