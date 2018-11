Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, duminica, la un post TV, ca nu exista un grup de parlamentari social-democrați care ar vota impotriva propriului Guvern și i-a rugat pe colegii de partid care transmit asemenea informații „sa se potoleasca”, scrie Mediafax.„Vreau…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri, ca scrisoarea aparuta in PSD este un act de tradare din partea unor colegi pe care Liviu Dragnea i-a sustinut in functii colosale, atat in partid cat si in Parlament sau Guvern, precizand ca e vorba de un complot.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat, luni, la Antena 3, ca cinci parlamentari PNL sunt gata sa treaca la ALDE, respectiv PSD, in contextul moțiunii anunțate de Opoziție pentru aceasta toamna."De fiecare data cand PNL iese public și spuneți ca faceți cate o moțiune…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat, luni, in exclusivitate la Punctul de intalnire, ca cinci parlamentari PNL sunt gata sa treaca la ALDE, respectiv PSD, in contextul moțiunii...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, arunca bomba. Acesta a declarat recent ca PSD nu iși va asuma oficial documentul prin care Klaus Iohannis va fi acuzat de inalta tradare."Exista un document in sensul acesta, așa cum a recunoscut și președintele partidului intr-o emisiune…