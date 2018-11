Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu spune ca PSD deține informații despre Klaus Iohannis care explica ieșirea violenta a președintelui, in cursul zilei de marți, cu atacuri la adresa liderilor din PSD și ALDE. Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Viorica Dancila și Tudorel Toader au fost dur criticați de Iohannis.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a tinut la Palatul Cotroceni un discurs in cadrul conferinței „Educația rescrie povestea”. Cu acest prilej, președintele l-a numit pe Liviu Dragnea de mai multe ori infractor. ”Omul este disperat, se arata tot mai mult ca are probleme majore și cauta sa aduca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, dupa consultarile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pe tema legilor justiției, ca i-a lasat șefului statului un set de 10 principii și unul de șapte intrebari, la care ar dori...

- Liviu Dragnea, poziție dura dupa discuțiile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, pe tema justiției. Am ajuns in situația in care sa se transmita tot felul de informații catre cancelariile straine pentru a se arata cat de corupta e țara asta. Daca acest lucru se intampla…

- Liderii PSD s-au reunit, miercuri, in ședința Biroului Permanent Național pentru a decide daca vor trimite o delegație la Cotroceni, la consultarile convocate de președintele Klaus Iohannis, pe tema justiției.Inaintea ședinței, liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa dea niciun indiciu despre…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au avut, luni, o intalnire secreta, in care au abordat și invitația lui Klaus Iohannis pentru o consultare cu partidele despre modificarile legislației din justiție. Daca ALDE a decis sa mearga la consultari, PSD ia in calcul sa refuze invitația, așa cum a…

- Dupa esecul referendumului pentru familia traditionala, care nu a fost validat pentru ca nu s-au prezentat la urne 30% dintre romanii cu drept de vot, in PSD apar nemultumirile. Robert Negoita, primarul Sectorului 3 si unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea, la ultimul Comitet Executiv National,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca pentru presedintele Klaus Iohannis normalitatea este sa dea jos actualul guvern si sa rupa majoritatea parlamentara "prin violenta". "Normalitatea pentru Iohannis este anormalitatea pentru toti oamenii de buna credinta. Normalitatea…