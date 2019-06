"Delegatii cred ca au tinut cont foarte mult de discursuri si de tot ce se intampla acum in interiorul si exteriorul partidului si au votat ei acolo cu Dumnezeu si cu constiinta lor, si au votat in ce directie o s-o luam. Alegem astazi directia. Directia poate sa fie buna sau sa nu fie buna. Directia buna este aceea in care mergem mai departe cu pieptul inainte, capul neplecat si nu facem blat cu adversarii nostri, pentru ca, chiar daca ne schimbam, n-o sa ne iubeasca mai mult cei de la #rezist, de exemplu. Va trebui sa ne intarim randurile si sa mergem mai departe asa cum suntem obisnuiti",…