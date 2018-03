Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata, la finalul Consiliului Reprezentantilor Unionali (CRU) de la Targu Mures, ca in mod intentionat in cadrul sedintei nu s-a facut nicio referire la discutiile din ultimele zile privind conducerea Directiei Nationale Anticoruptie, intrucat el considera…

- Fostul director al SRI, George Maior, a provocat mare deranj in PSD, dupa declarațiile facute in fața Comisiei de Control a SRI din Parlament. In timp ce Liviu Dragnea poza in luptator de prima linie impotriva ”statului paralel”, George Maior a dezvaluit faptul ca liderul PSD participa la chermezele…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca președintele Klaus Iohannis nu poate refuza sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a propunerii inaintate de ministrul Justiției, Tudorel Toader. In caz contrar, „se va declanșa un conflict juridic de natura constituționala”,…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca este cutremurator ce apare in raportul privind activitatea DNA și ca, in sfarșit, in aceasta seara a „fost rupta pisica” și intrevede ca situația in Romania se va imbunatați.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca la Congresul PSD iși va intreba colegii daca vorbește ”mult și rau”, așa cum a spus Liviu Dragnea. In cazul in care colegii ii vor spune acest lucru, el va pleca acasa.”Nu ințeleg de ce a spus Liviu Dragnea acest lucru public,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele", informeaza...

- Secretarul-general adjunct al PSD Codrin Stefanescu nu stie de ce s-a racit relatia sa cu Liviu Dragnea, dar nici nu face eforturi sa se schimbe, facând referire la comentariul acid al liderului PSD la adresa sa: "vorbeste mult si prost".

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a comentat la Antena 3 declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in privinta activitatii DNA, precizand ca „toata tara asteapta niste concluzii ferme” si ca spera „ca saptamana viitoare va face ce trebuie”.

Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce seful PSD a spus despre colegul sau ca ar vorbi „cam mult" si „cam rau". Stefanescu nu stie de ce a devenit „antipatic" pentru seful sau.

- Liviu Dragnea a anunțat ca exclude ca la Congresul PSD din martie sa se stabileasca viitorul candidat la prezidențiale. Insa, Codrin Ștefanescu il contreaza public și cere ca PSD sa desemneze candidatul la alegerile prezidențiale de la finele lui 2019. Secretarul general adjunct al social-democraților…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre scandalul inregistrarilor din justitie, dar ca ar putea vorbi oricand cu seful statului pe acest subiect sau pe oricare altul. Mai mult, Dragnea nu a vrut sa spuna nimic despre conferinta de presa a Laurei Codruta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, trasnsmite News.ro . UPDATE 16.20: Primarul Mihai Chirica…

- Edilul a vorbit despre decizia luata in BPJ Iași. ”A ratat o parte din PSD posibilitatea de a avea inscris in portofoliu Primaria Iași ca Primarie PSD, dar asta este valabil doar pentru județ pentru ca organizația municipala a fost intru totul de partea mea și ma susține in continuare, iar…

- Odata cu mazilirea lui Mihai Tudose și instalarea Guvernului Dancila, Liviu Dragnea a preluat controlul din plin asupra PSD. Liderul PSD și-a mutat centrul de putere catre Moldova și Ardeal, dar in PSD exista o problema mai veche, care trebuie rezolvata pentru a conferi legitimitate unor lideri politici.…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au aparut in presa, potrivit carora ar putea fi eliminat de la varful...

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o masina a Jandarmeriei. Secretarul general…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu întelege asta "ramâne de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat daca…

- In ultimul Comitet Executiv al PSD, Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu au avut o confruntare directa, iar cel din urma a ținut sa-i aminteasca lui Dragnea ca este ”inca” președinte al PSD, dar ca aceasta situație s-ar putea schimba. Citește și: Votul pentru Guvernul Dancila a fracturat PSD.…

- Scandal in PSD, in urma CEx-ului de vineri. Potrivit unor jurnaliști, intre Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu a avut loc un schimb dur de replici, dupa ce Valentin Popa a fost propus ministru al Educatiei. Nu e un scandal, e un cataclism in PSD, care va lasa urme, a comentat Cozmin Gusa. Consultantul…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a avut o reactie dura dupa ce fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut, ulterior eliberat sub control judiciar. Stefanescu a marturisit, intr-o interventie la Romania TV, ca intreaga situatie nu este altceva decat…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a dezvaluit, marți dimineața, la Digi FM, cine este personajul „veninos” menționat luni seara de liderul partidului, Liviu Dragnea, care a spus, fara a-l nominaliza, ca este dintr-o „instituiție” și ca „a facut și face mult rau”.

- Secretarul general adjunct al partidului spune ca s-a abținut, la fel cum a facut și Niculae Badalau. "Au fost patru voturi impotriva și patru abțineri. Eu m-am abținut, la fel a facut și Niculae Badalau. Am rezolvat o problema interna din partid. Așa cum am spus de dimineața, majoritatea…

- Se anunta 'apocalipsa' in PSD dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia din functia de premier ca urmare a retragerii sprijinului politic. Secretarul general al PSD, Niculae Badalau, a facut o previziune sumbra in direct la Romania TV si a spus ce s-a intamplat in sedinta.Citește și: Decizia…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, la Realitatea TV, ca in scandalul politistului pedofil ar trebui ca toti cei implicati sa plece din functii.Citeste si: Ponta, bilant DUR pentru PSD, la un an de la alegeri: 'Mare pacat...' In ceea ce priveste cazul politistului…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Liderul UDMR mai spune ca aceste afirmatii nu pot ramane fara consecinte. Premierul Mihai…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag". Cei de la UDMR au reactionat joi foarte dur, presedintele…

- Intrebat de catre Bogdan Chirieac daca Mihai Tudose va ramane sau nu premier in acest an, Codrin Ștefanescu a precizat ca nu se pune problema inlocuirii acestuia. Secretarul general adjunct al PSD a precizat ca ”momentan” nu i-a fost ceruta demisia premierului Mihai Tudose, deci nu exclude…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, l-a atacat pe Președintele Iohannis, susținand ca șeful de la Cotroceni „devine tot mai marioneta” a statului paralel, intrucat nu face decat „sa citeasca sau sa recite un text invațat” și nu vorbește despre implicarea serviciilor secrete in justiție,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Catalin Ivan, despre un Congres PSD: Il vad mai degraba pe Dragnea in Madagascar, decat sa vina din nou in fața membrilor de partid sa-și depuna mandatul, a spus europarlamentarul devenit indezirabil pentru conducerea partidului, dupa criticile aduse liderului PSD. ”Am vazut cateva incercari de a aduce…

- Mesaj disperat al vedetei ProTV, Tudor Chirila pentru presedintele Klaus Iohannis. Dupa ce parlamentul a schimbat legile justitiei, Chirila crede ca doar interventia sefului statului mai poate stopa aceste modificari.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat de repede' / VIDEO…

- La discutiile de la sediul PSD participa, pe langa Liviu Dragnea, presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, liderii de sectoare din Capitala, dar si mai multi lideri de organizatii judetene. Gabriela Firea a anuntat luni ca filialele din Bucuresti si Ilfov ale PSD vor organiza un miting…

- Imagini inedite cu Mihai Tudose care scoate limba la Codrin Ștefanescu. Premierul a fost surprins luni seara la un club din București, unde, alaturi de alți social democrați, i-a sarbatorit pe Niculae Badalau și Liviu Dragnea, pe care-l mai cheama și Nicolae. Liviu Dragnea a venit la restaurant insoțit…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat la Realitatea TV ca mitingul este organizat pentru sustinerea coalitiei de guvernare, a Guvernului, a programului de guvernare, a PSD, a ALDE. multe orase din România.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala. In cadrul sedintei s-a decis organizarea de mitinguri in Bucuresti si in tara, care vor avea loc, cel mai probabil, sambata, 9 decembrie.…