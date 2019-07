Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu, fost secretar general al PSD, are o postare critica pe Facebook cu privire la sistemul judiciar, spunand ca de Ziua Justiției se sarbatorește o justiție in care sunt șantajați judecatorii, sunt protocoale secrete și completuri ilegale."Azi sarbatorim Ziua Justitiei ! Cum…

- Codrin Ștefanescu posteaza mesaj dupa mesaj pe Facebook, într-un moment în care Viorica Dancila a început vizitele în teritoriu pentru reformarea filialelor cu slabe rezultate la europarlamentare.

- ”Sunt in Cluj, am avut bucuria sa țin un curs unor oameni excepționali. Imi pare rau ca nu sunt in Piața acum alaturi de colegii mei care-mi doresc, din tot sufletul, sa se adune și sa fie impreuna in Piața. E foarte important sa ne luptam pentru drepturile noastre, pentru a fi respectați, pentru…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor a transmis, joi, un mesaj catre colegii din partid, inainte de Congresul de sambata, cand se va alege noua conducere centrala. Fifor candideaza pentru un post de secretar general si spune ca acest Congres nu trebuie sa fie despre functii ci despre…

- Liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, a postat sambata noaptea, pe Facebook, de la Aeroportul Henri Coanda, un mesaj dur pentru ministrul Transporturilor Razvan Cuc, spunand ca aproape o mie de oameni vor sa ii transmita acestuia ganduri „de bine”.

- Codrin Ștefanescu a transmis un mesaj pe Facebook. Liderul PSD spera ca membrii partidului sa nu iși faca rau singuri și sa dea satisfacție adverarilor politici. "Privesc cu ingrijorare in jurul meu. Lupt...

- "Privesc cu ingrijorare in jurul meu. Lupte interne fara sens. Sper sa nu ne facem rau singuri si sa dam satisfactie adversarilor nostri. Care nu sunt putini si sunt si foarte cruzi...", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook. Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, astazi, de la ora 11.00, iar…

- Codrin Ștefanescu a postat pe Facebook un mesaj cu subințeles pentru colegii sai din PSD: „Vezi ca mulți sunt falși”.Comitetul Executiv National al PSD a votat, in sedinta de criza convocata marti seara, demiterea lui Codrin Stefanescu din functia de secretar general al partidului.