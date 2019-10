Codrin Ștefănescu, mesaj de forță din PSD! ”Mulți analiști spun ca PSD se afla in moarte clinica. Intr-o situație disperata. Lovit din toate parțile, strivit de grupuri de interese externe, tradat din interior. Eu spun ca absolut toți greșesc! PSD știe sa se regrupeze, sa faca opoziție in adevaratul sens al cuvantului, sa-și stanga forțele. Și cred ca in doar cateva saptamani de guvernare liberalo-userista oamenii ne vor regreta enorm. Enorm!” a scris Codrin Ștefanescu pe Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Din sutele de promisiuni indeplinite de PSD in cei 3 ani de guvernare (le puteți vedea pe www.guvernarepsd.ro), le-am cerut partidelor din opoziție sa semneze un Pact care sa garanteze ca vor menține macar 5 dintre ele.1. sa nu inghețe pensiile.2. Sa nu inghețe salariile.3. Sa nu…

- CASTANE 2019. Cunoscutul DJ ATB și-a anunțat fanii ca va fi prezent in Romania, mai exact in Baia Mare, la Castane 2019. Acesta a postat pe pagina de Facebook un mesaj pentru cei care-i indragesc muzica: „BAIA MARE! I’m coming to see you guys at Castane Festival This Friday, September 27th. We’ll have…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a anunțat, marți, intr-o postare pe Facebook, ca in urma ieșirii ALDE de la guvernare guvernul iși va face treaba in continuare. Viorica Dancila afirma ca...

- Anamaria Pop a murit duminica, 18 august, intr-un accident de circulație, in timp ce mergea la un eveniment. Luni, fiul ei in varsta de 19 ani a postat pe Facebook un mesaj emoționant. „Mama, am intrat astazi in casa si inca ți-am simțit parfumul cu care te dadeai zi de zi, hainele tale erau aruncate…

- Fiul mai mare al artistei Anamaria Pop, decedata intr-un accident de circulatie produs duminica, 18 august, pe raza localitatii Cicarlau, a postat un mesaj sfasietor pe pagina sa de Facebook. Acesta povesteste ultimele clipe petrecute alaturi de mama lui.

- Codrin Stefanescu sustine ca unii colegi din PSD sunt nostalgici dupa perioada in care Liviu Dragnea se afla in fruntea partidului. „Ma suna colegi in fiecare zi sa-mi spuna ca-l regreta pe Liviu Dragnea. Enorm! (...) Imi spun ca sunt nostalgici. Pana azi le spuneam sa aiba rabdare si sa spere. Azi…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca majoritatea colegilor il regreta pe Liviu Dragnea.''Ma suna colegi in fiecare zi sa-mi spuna ca-l regreta pe Liviu Dragnea. Enorm! Ca le este dor de timpurile in care luptam impreuna pentru un crez si vocea noastra era auzita. Imi…

- "Un fost sef al “ciumei rosii” ajunge secretarul general adjunct NATO. Si atunci au amutit toti. Sah mat!", a scris Codrin Stefanescu pe pagina sa de Facebook. Anunțul privind numirea a aparținut lui Jens Stoltenberg, secretar general NATO. Mircea Geoana o va inlocui pe Rose Gottemoeller,…