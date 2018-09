Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a facut un anunt-surpriza in sedinta Comitetului Executiv National al partidului de vineri, potrivit unor surse din partid.Astfel, Dragnea a anuntat ca Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, va prelua functia de secretar general al Guvernului.…

- Codrin Ștefanescu a subliniat ca ”se intampla lucruri ciudate in partid”. Secretarul general adjunct al PSD a argumentat ca sunt lideri de organizații care vin sa susțina scrisoarea celor trei, dar care o fac in nume propriu, nefiind susținuți de oamenii din teritoriu care, pe de alta parte, semneaza,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri, ca scrisoarea aparuta in PSD este un act de tradare din partea unor colegi pe care Liviu Dragnea i-a sustinut in functii colosale, atat in partid, cat si in Parlament sau Guvern. El a precizat ca e vorba despre un complot. “Avem…

- Peste 20 de lideri judeteni PSD au discutat despre varianta preluarii conducerii interimare a partidului de catre secretarul general al formatiunii, Marian Neacsu, in cazul retragerii sprijinului politic pentru Liviu Dragnea, au declarat, joi pentru MEDIAFAX, surse social-democrate.

- Social-democrații vor sa se distreze la nunta fiului lui Dragnea și sa uite de politica. Asta cu atat mai mult cu cat liderul PSD a invitat la nunta fiului sau, Valentin Ștefan, toata conducerea partidului, liderii din teritoriu, primari, parlamentari, președinți de Consilii Județene, dar și membrii…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat sambata, pentru MEDIAFAX, ca directorul SRI, Eduard Hellvig, trebuie sa rezolve problema acelor „colaboratori, informatori și agenți infiltrați in ministere" care blocheaza activitatea Guvernului in ansamblu.„Am urmarit cu foarte…

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a trimis o scrisoare publica prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea și a Vioricai Dancila. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca nu se impune nicio demisie și ii promite public Ecaterinei Andronescu ca atat el, cat și Liviu Dragnea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi seara ca anuntul privind un eventual candidat unic al coalitiei de guvernare PSD-ALDE la alegerile prezidentiale va fi facut „probabil in 2019". Intrebat cand se va cunoaste daca PSD - ALDE vor avea un candidat unic la alegerile prezidentiale,…