Codrin Ștefănescu: Liviu Dragnea este pur și simplu deținut politic Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat, sâmbata, la Congresul PSD, unde a candidat pentru un nou mandat, ca Liviu Dragnea este deținut politic, precizând ca el nu și-a lasat niciodata colegii la greu, relateaza Mediafax.

"Nu pot sa uit ca, în România, în țara mea, ani de zile s-au produs abuzuri inimaginabile și ca în aceasta sala sunt oameni care au fost atacați de aceste abuzuri. Nu pot sa uit ca în aceasta sala avem primari și persoane umilite. Am fost alaturi inclusiv de liderul nostru. Astazi Liviu Dragnea este pur și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

