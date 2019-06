Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, candidat pentru un post de secretar general al PSD, a declarat, sambata, ca partidul din care face parte este unul "greu incercat", povestind, in context, ca unii primarii social-democrati, la inceputul discursurilor, in loc de "onorata asistenta", spuneau "onorata instanta". "Liviu…

- Codrin Stefanescu, candidat la functia de secretar general al PSD, sustine ca Liviu Dragnea este detinut politic. La aceasta afirmatie, intreaga sala a Congresului izbucnit in aplauze."Mi s a cerut si mie sa ma schimb si sa uit. Nu pot sa ma schimb, nu pot sa uit, nu pot sa uit ca aici in sala avem…

- "Sunt foarte ingrijorat de ceea ce se intampla, astazi, in PSD. Ni se impun directii straine de ceea ce am facut si am spus pana acum. Ni se cere sa uitam trecutul si sa ne resetam. Ni se cere sa uitam de colegii nostri aflati si azi la ananghie. Ceea ce eu nu pot sa accept! Nu vreau sa uit de abuzurile…

- Nu vreau sa uit de abuzurile inimaginabile la care au fost supuși colegii noștri din toata țara. Nu vreau sa șterg din memorie anii in care am fost vanați și haituiți de sus și pana jos. Parlamentari, primari, președinți de consilii județene, consilieri județeni și locali, miniștrii, secretari de…

- Codrin Stefanescu, care a anuntat ca va candida, la Congresul de sambata, pentru functia de secretar general, a transmis, joi, o scrisoare deschisa catre colegii din PSD. " Ni se impun direcții straine de ceea ce am facut și am spus pana acum. Ni se cere sa uitam trecutul și sa ne resetam", afirma Stefanescu,…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, a dezvaluit ca Liviu Dragnea evita sa se uite la televizor in puscarie, in conditiile in care Viorica Dancila a preluat conducerea partidului si mai multi lideri ai PSD l-au acuzat ca e singurul responsabil pentru rezultatul foarte slab scos de PSD…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit cu Liviu Dragnea in pușcarie și susține ca, in acest moment, el este ”un deținut politic”. Ștefanescu susține ca Liviu Dragnea nu se uita foarte mult la televizor pentru ca a vazut mulți oameni din PSD care s-au delimitat de el.Citește…

- "Avem o batalie foarte grea cu astia. In fiecare zi, ne batem cu gasca de tirani pentru a construi Romania. Trebuie sa ne recucerim tara noastra din mainile lor. Noi suntem Romania reala, nu ei! Noi suntem Romania muncitoare, nu ei! (...) In fiecare zi, aflam lucruri oribile despre ce au facut cu…