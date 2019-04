Stiri pe aceeasi tema

- Oana Despa, șefa Secției de Investigații de la Digo 24 și-a anunțat demisia pe Facebook. Despa ataca conducerea postului,"Azi am pus punct relatiei mele contractuale de munca cu RCS&RDS. Peste 45 de zile lucratoare nu voi mai conduce o sectie de Investigatii la Digi24, sectie care nu…

- Radu Tudor a prezentat, luni seara, in emisiunea sa de la Antena 3, ce diagnostic i-a fost pus lui Dragnea și ce au descoperit medicii in urma analizelor. Astfel, dupa ”examenul RMN, s-au constatat trei leziuni la coloana vertebrala. O leziune in zona cervicala, doua leziuni in zona lombara. Din…

- Decizia de delegare a atributiilor a fost publicata in Monitorul Oficial. Liviu Dragnea trebuia sa se prezinte luni la Inalta Curte, in procesul privind angajarile fictive la Protectia Copilului Teleorman, insa este internat in spital. Liderul PSD are dubla hernie de disc si va ramane internat pentru…

- Dezbaterile din comisia reunita de buget-finante, pe bugetul de stat pe 2019 au ajuns, marti, la jigniri si la tipete. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu si-a pierdut cumpatul si a inceput sa tipe la liberala Raluca Turcan, care critica respingerea amendamentelor Opozitiei. "Nu ne mai mai faceti…

- "Da, Forumul Democrat al Germanilor din Romania m-a chemat in instanța, cerand și daune morale pentru ca am lecturat, intr-o emisiune TV, Hotararea prin care Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu au cerut și au obținut titulatura de “succesor in drepturi a Grupului Etnic German”. Astazi am depus…

- ''E halucinant. Depașește orice fel de imaginație. Ma intreb: ori ne ataca țara, cum a facut cand a fost plecat in strainatate și ne-a criticat din toate pozițiile ori pur și si simplu ne ataca din interior? Acest personaj Klaus Werner Iohannis a folosit niște termeni care iți provoaca o stare de…

- Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) sustine, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, ca Ordonanta de Urgenta nr. 114/2018 este discriminatorie si mareste inechitatile salariale si anunta actiuni de protest chiar in timpul evenimentelor din agenda aferenta presedintiei UE, pe…