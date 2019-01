„Va spun in exclusivitate: s-au oferit Rovana Plumb și Eugen Teodorovici. Amandoi au program incarcat. Vin delegații straine, vine Comisia Europeana. In plus, ca sa nu blocam Guvernul in Romania și sa putem ține ședințe de Guvern, s-au oferit sa ia interimar aceste doua ministere. Pentru ei, s-a dublat programul. Totul din ce cauza? Pentru ca domnul Klaus Iohannis iși bate joc", a spus Codrin Ștefanescu, luni seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Sinteza zilei", moderata de Mihai Gadea.

In acest context, amintim ca presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ii…