- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat duminica, dupa inchiderea sectiilor de votare, ca rezultatul votului la referendum este esecul romanilor in general si ca a existat o actiune de boicotare in sectiile de votare.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat pentru Mediafax ca fostul judecator al CCR, Toni Grebla, va fi numit in funcția de secretar general al Guvernului, anunțul fiind facut in ședința de vineri al CExN al partidului.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca fostul judecator al CCR, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului, anuntul fiind facut in sedinta de vineri al CExN al partidului.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca social-democrații lucreaza in prezent la un slogan al campaniei de la referendumul pentru familie și ca mesajul unitar al PSD ar putea fi adoptat intr-o ședința largita a conducerii partidului.„Acum…

- Codrin Ștefanescu a subliniat ca ”se intampla lucruri ciudate in partid”. Secretarul general adjunct al PSD a argumentat ca sunt lideri de organizații care vin sa susțina scrisoarea celor trei, dar care o fac in nume propriu, nefiind susținuți de oamenii din teritoriu care, pe de alta parte, semneaza,…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri, ca scrisoarea aparuta in PSD este un act de tradare din partea unor colegi pe care Liviu Dragnea i-a sustinut in functii colosale, atat in partid, cat si in Parlament sau Guvern. El a precizat ca e vorba despre un complot. “Avem…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a anunțat, luni, in exclusivitate la Punctul de intalnire, ca cinci parlamentari PNL sunt gata sa treaca la ALDE, respectiv PSD, in contextul moțiunii...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, așteapta evaluarea procurorului general Augustin Lazar avand in vedere ca nu doar o data a spus ca acesta ar trebui revocat. ''Eu cred ca va face aceasta evaluare. Tudorel Toader are tot sprijinul coaliției PSD-ALDE sa aplice legea și sa…