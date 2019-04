Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, il ataca pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru refuzul de a adopta modificarile la Codul penal si Codul de procedura penala prin ordonanta de urgenta. Stefanescu il acuza pe Toader ca nu respecta deciziile forurilor de conducere ale PSD."Suntem…

- Guvernul Dancila se reuneste, miercuri, incepand cu ora 16.00, la Palatul Victoria, pentru sedinta saptamanala. In urma cu o zi, premierul Viorica Dancila a discutat, la Parlament, in biroul liderului PSD Liviu Dragnea, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader si cu partenerul de la ALDE, Calin Popescu…

- "Astazi, in Biroul Executiv, am luat decizia de a initia o motiune impotriva ministrului Tudorel Toader, motiune care va fi depusa la Senat in cursul acestei saptamani", a declarat Ludovic Orban, luni, la finalul Biroului Politic al PNL. Presedintele PNL a tras, totodata, un "semnal de alarma"…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor decide zilele viitoare daca il pastreaza pe Tudorel Toader in functia de ministru al Justitiei. „Exista o stare de nemultumire in randul parlamentarilor PSD care trebuie lamurita“, a spus Liviu Dragnea. Mai multi social-democrati se simt sfidati de Tudorel…

- UPDATE: Sedinta a fost amanata pentru saptamana viitoare din lipsa de cvorum. La dezbaterile din plenul Camerei Deputatilor de marti asupra motiunii, ministrul Tudorel Toader a fost criticat de deputatul PSD Florin Iordache, care i-a cerut sa spuna cand va da ordonanta privind punerea in aplicare…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni marti intr-o ședinta care va avea loc de la ora 17,00. 'Vom avea un Comitet Executiv National in care vom discuta si despre propunerile pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturi dupa 87 de zile in care domnul Werner Klaus Iohannis i-a refuzat in…

- Tariceanu a venit la biroul presedintelui Camerei, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut o intalnire, la randul sau, cu Dragnea. Intalnirile au loc in contextul in care Comitetul Executiv National al PSD este convocat marti, de la ora 17,00, la Parlament, pentru stabilirea noilor propuneri…

- PSD vrea reincriminarea insultei si a calomniei. O spune secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, care s-a confruntat, in deplasarile efectuate in tara, cu mai multe incidente in care a fost huiduit, pe strada. Si deputatul Eugen Nicolicea afirma ca, in ultima vreme, sunt mii de cazuri de politisti,…