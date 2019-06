Stiri pe aceeasi tema

- Apriga batalia intre servicii pentru conducerea PSD... Cu toata dragostea, exista o singura "aripa" legitima in PSD: a celor care NU iși tranzacționeaza principiile prin paduri, a celor care NU iși bat joc de oamenii care ne-au votat și in 2012, și in 2016 crezand in acel "dreptate pana la capat"!…

- „Faptul de a ramane LIBER, complet LIBER, este ceva fara de care nu pot sa funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua sa apreciez in partid și in afara lui DOAR susținerea celorlalți OAMENI LIBERI! In primul rand pentru ca eu așa sunt construit. Și tot in primul rand, pentru ca eu am convingerea…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a transmis marti un mesaj catre cei care vor sa-i treaca pe linie moarta pe apropiații lui Liviu Dragnea: ”Bine, slugilor! Atunci va trebui sa ne înfruntați și pe mine, și pe toți membrii PSD!”Ce a scris Pleșoianu pe Facebook:”'telectualilor?…

- „Sub Basescu, timp de ZECE ani, Banica Jr. s-a luptat doar cu VETA, care i-a stricat CHIUVETA. Acum, brusc, e un mare luptator, puternic implicat politic și social...”, a scris, miercuri seara, Liviu Pleșoianu pe contul sau de Facebook. Mesajul vine in contextul declarației recente a artistului.…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "schimba tabara si se gandeste sa se revendice drept "Ministru #rezisTT"". "Dragnea, in razboi cu propriul avocat, Ministrul #rezisTT. Tudorel schimba tabara si se gandeste sa se revendice drept Ministru…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a postat joi seara un anunt pe Facebook privind legalizarea canabisului. Mesajul vine dupa ce atat ministrul de Finante dar si cel al Sanatatii au declarat ca Executivul analizeaza posibilitatea legalizarii acestui drog ins copuri medicinale.

- Apropierea zilei de 22 martie, cand se sarbatorește Ziua Mondiala a Apei, este un prilej pe care Compania de Apa S.A. Buzau l-a folosit pentru a incepe o campanie speciala pe rețelele de socializare. Astfel, pe pagina de Facebook a operatorului regional buzoian a fost postat un mesaj insoțit de reprezentari…

- Iar faptul ca in aceasta perioada cutreiera tara in lung si-n lat cu noua sa caravana, in cautare de fete frumoase si talente autentice, nu-l impiedica sa respecte si sa urmeze postul Pastelui care abia a inceput, scrie virale.ro. "Tin post de 12 ani, din 2006. Imi amintesc cum, la ultima…