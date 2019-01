Stiri pe aceeasi tema

- PSD a boicota evenimentul de miercuri seara organizat cu prilejul declararii Municipiului Iasi „Capitala Istorica a Romaniei", la care a fost prezent si presedintele Klaus Iohannis. La eveniment nu au fost invitati consilierii judeteni ai PSD, iar Codrin Ștefanescu a lansat un atac la adresa primarului…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat, joi, ca PSD intentioneaza sa il suspende din functie pe presedintele Iohannis pentru ca acesta refuza in continuare sa accepte propunerile partidului pentru functiile de ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor. ”PSD ia in calcul inclusiv suspendarea.…

- Deputatul Petru Movila intervine in scandalul dintre seful CJ Iasi, Maricel Popa, si primarul Mihai Chirica. "Maricel Popa a ratat din nou momentul sa taca, adica sa incerce sa fie un om inteligent. Proiectul lui principal este lupta cu Mihai Chirica, primarul Iasului. Nu a spus nimic despre proiectele…

- Cu ocazia comemorarii victimelor Revolutiei au fost depuse coroane de flori din partea Asociatiei Revolutionarilor, a Institutiei Prefectului, a Consiliului Judetean, a Primariei Iasi, a Garnizoanei Iasi. Cu aceasta ocazie, primarul Iașului, Mihai Chirica, l-a atacat dur pe președintele Consiliului…

- In acelasi timp, strecurarea „apoliticului" si „tehnocratului" Mihai Chirica in Asociatia „Moldova se dezvolta" trebuie inteleasa prin prisma faptului ca Iasul, indiferent de numele celui care ocupa azi functia de primar, are nevoie sa fie la masa deciziilor care se iau acum. Totodata, Asociatia „Moldova…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat joi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca "PSDragnea a impins Romania pe marginea prapastiei".In opinia primarului Iasului, intr-o singura zi, Parlamentul European si Comisia Europeana au devoalat catastrofa provocata in Romania…

- Comisarul european Corina Crețu denunța "atacurile pornite ca la un semnal" la adresa sa și la adresa Uniunii Europene și raspunde acuzațiilor ca este vanduta intereselor straine, dupa ce a avertizat ca trebuie accelerate proiectele pentru dezvoltarea Romaniei. Declaratiile Corinei Cretu vin in contextul…