- Codrin Ștefanescu spunea, inainte de CEX-ul PSD de luni, ca va cere excluderea din partid a Gabrielei Firea! Insa, in urma ședinței, adversarii primarului general au obținut doar debarcarea de pe funcțiile deținute de actualul edil in PSD.Intr-o intervenție telefonica avuta la Romania TV,…

- Gabriela Firea și-a dat demisia și din funcția de vicepreședinte PSD, iar CExN al PSD a decis dizolvarea filialei PSD Ilfov, condusa de primarul Capitalei. Anterior, Firea iși anunțase demisia din funcția de președinte interimar al PSD București. Astfel, Firea ramane cu calitatea de simplu membru in…

- "Ma asteptam la mai multa barbatie, la mai multa barbatie politica in special si sa recunoasca domnul Dragnea ca a avut o intalnire cu primarii de sectoare, la care nu a fost invitat primarul general ales de bucuresteni", a afirmat Gabriela Firea, potrivit News.ro. Ea a spus ca ii da "un sfat"…

- "Eu chiar nu comentez enormitati", a fost raspuns ul liderului PSD atat pe acest subiect. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, sambata seara, la Romania TV, ca liderul PSD Liviu Dragnea vrea sa o "lichideze" si ca intentioneaza sa fie adoptata o ordonanta de urgenta pentru desfiintarea…

- Social-democratul Codrin Stefanescu sustine ca Gabriela Firea, prin declaratiile din ultima perioada, doreste 'sa devina Elena Ceausescu a politicii romanestii', facand referire la informatiile legate de OUG pentru desfiintarea Bucurestiului, dar si la afirmatiile potrivit carora Liviu Dragnea ar…

- Liderii PSD se contrazic dupa sedinta Comitetului Executiv National. Gabriela Firea si Codrin Stefanescu anunta scoruri diferite la votul pentru Dragnea.ecretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anunțat ca in ședința Comitetului Executiv Național PSD au fost prezenți 64 de membri,…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- Razboiul dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea este unul care se anunța pe viața și pe moarte. Firea este lider interimar la București și președinte plin la Ilfov, iar in aceste zile incearca sa-și atraga de partea sa cat mai mulți oameni din interiorul PSD.Citește și: SURSE - Pe cine vrea…