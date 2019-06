Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, care a pierdut alegerile pentru functia de secretar general al PSD, a declarat ca actuala conducere a partidului are o sarcina foarte grea, aceea de a-i impaca pe toti social-democratii.

- Social-democratul Codrin Stefanescu, plasat pe locul trei in cursa pentru functia de secretar general al PSD, a declarat, sambata, ca noua conducere aleasa are o sarcina foarte grea, pentru ca trebuie "sa ii impace pe toti". "Actuala conducere a partidului are o sarcina foarte grea. Anume trebuie sa…

- Eugen Teodorovici a fost ales președinte Executiv al PSD, iar Mihai Fifor va ocupa funcția de secretar general. Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de conducere ale partidului, a stabilit modul de desfasurare a congresului si modificarile la statut. Cei patru…

- Social-democratii se reunesc sambata in cadrul Congresului National, unde va fi aleasa noua conducere a partidului. Pentru postul de presedinte PSD sunt patru candidaturi, toate fiind validate in cadrul Comitetului Executiv National al partidului de vineri: premierul Viorica Dancila, senatorul Serban…

- Asteptat cu mare interes, congresul PSD este important nu doar pentru soarta partidului pe care l-a condus intr-o infundatura Liviu Dragnea, ci pentru intregul spectru politic al momentului. In functie de modul in care vor avea loc alegerile, in functie de personalitatea, de prestanta viitorului lider,…

- Codrin Stefanescu a declarat, luni, ca Olguta Vasilescu, Liviu Plesoianu, Serban Nicolae, Eugen Teodorovici si Gabriela Firea sunt nume vehiculate in interiorul PSD pentru nominalizarea candidatului la alegerile prezidentiale. Candidatul PSD la prezidentiale va ajunge in turul doi, spune Stefanescu.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu anunța, vineri, ca “grupul de intelectuali” din PSD, din care susține ca face parte și el, se pregatește sa participe la alegerile din partid, precizand ca el, daca o va face, va candida pentru funcția de vicepreședinte. “Eu cred ca voi candida la Congres, așa cum cred…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, le ia apararea lui Codrin Stefanescu si Lia Olguta Vasilescu, spunand ca se incearca mazilirea acestora din interior de catre „gasca aia de #serviciu” care vrea sa-l puna si pe Victor Ponta presedinte la Camera Deputatilor.