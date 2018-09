Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anuntat ca in sedinta Comitetului Executiv National PSD au fost prezenti 64 de membri, inregistrandu-se 8 voturi impotriva, 55 de voturi pentru si o abtinere, cifre diferite fata de cele ale Gabrielei Firea.

- Primarul general Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca propunerea potrivit careia liderul PSD, Liviu Dragnea trebuie sa faca "un pas lateral din managementul politic" al partidului a intrunit 10 voturi pentru,…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefanescu a anunțat, vineri seara, dupa Comitetul Executiv (CEx) al partidului, ca în cadrul ședinței unii social-democrați au propus vot pentru excluderea Gabrielei Firea, însa președintele

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scorul a fost zdrobitor in favoarea lui Dragnea: doar 10 voturi…

- In ciuda faptului ca Liviu Dragnea a anuntat ca nu se pune problema excluderii unor persoane din PSD, in sedinta CEx de vineri s-a cerut excluderea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.Cererea a fost formulata de Daniel Florea, primarul Sectorului 5. Cererea lui Florea nu a fost…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-ar fi contactat, pe rand, pe primarul Sectorului 5, Daniel Florea, pe seful Comisiei juridice a Senatului, Șerban Nicolae, pe senatoarea Ecaterina Andronescu, pe edilul Sectorului 3, Robert Negoita si pe Codrin Ștefanescu ca sa preia sefia PSD Bucuresti, potrivit unor…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”. Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD. „Ca…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat sambata, pentru MEDIAFAX, ca directorul SRI, Eduard Hellvig, trebuie sa rezolve problema acelor „colaboratori, informatori și agenți infiltrați in ministere" care blocheaza activitatea Guvernului in ansamblu.„Am urmarit cu foarte…