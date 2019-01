Stiri pe aceeasi tema

- Protestatrul s-a apropiat de deputatul Nicolicea in momentul in care acesta iesea dintr-o cladire si l-a scuipat. "Asta pentru ca le-ai dat drumul la criminali si violatorii. Esti un escroc, ne furi banii", a spus protestatarul. Barbatul a continuat, preț de cateva minute, valul de jigniri…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, dupa ce a fost apostrofat pe strada de protestatarul Ion Olteanu, in Dobreta Turnu Severin, ca este un parazit „care pe bani externi injura, promoveaza violența, agresivitatea”, precizand ca nu va face plangere la poliție.„Nu…

- Bogdan Chirieac a comentat acest subiect la Romania TV. ”Deocamdata este doar violența verbala. Daca vom trece nepasatori pe langa violența verbala, atunci putem ajunge la altceva. Guvernul, Parlamentul, autoritațile... cineva trebuie sa opreasca acest tip de harțuire. Daca o lași sa creasca,…

- Deputatul PSD Florin Iordache i-a luat apararea colegului social-democrat Eugen Nicolicea, dupa ce acesta a fost apostrofat si urmarit in trafic de un protestatar, spunand ca aceste iesiri sunt „la limita legii” si urmeaza sa analizeze daca „legile sunt prea usoare”.

- Protestatarul Marian Ceaușescu l-a abordat, duminica, pe deputatul PSD Eugen Nicolicea in fața unui imobil in București, in timp ce deputatul urca in mașina, dupa cum se vede dintr-o transmisie video de pe pagina de Facebook a protestatarului. Ulterior, acesta l-a urmarit in trafic pe deputat, relateaza…

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, in legatura cu protestarul care l-a apostrofat și urmarit in trafic, duminica, pe Eugen Nicolicea ca aceste ieșiri sunt la limita legii și este inadmisibil „modul in care se jignește".

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat sambata, pentru Mediafax, ca va propune conducerii PSD o inițiativa legislativa care sa introduca termene de aplicare a deciziilor CCR și care sa explice sintagmele hotararilor Curții, in contextul acțiunilor președintelui Klaus Iohannis legate de remaniere.…