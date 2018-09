Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, nominalizarea lui Toni Grebla reprezinta o recunoastere pentru cariera lui si totodata o reparatie pentru 'mizeriile suferite' de acesta 'din partea unui sistem odios'. 'Toni Grebla este o nominalizare exceptionala pentru functia de secretar general al Guvenului. Este o…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat pentru Mediafax ca fostul judecator al CCR, Toni Grebla, va fi numit in funcția de secretar general al Guvernului, anunțul fiind facut in ședința de vineri al CExN al partidului.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, astazi, pentru MEDIAFAX, ca fostul senator de Gorj și fostul judecator al Curtii Constitutionale, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului. Anunțul ar fi fost facut in sedinta de Comitetului Executiv Național…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca fostul judecator al CCR, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului, anuntul fiind facut in sedinta de vineri al CExN al partidului.

- Secretarul executiv al PSD, Codrin Ștefanescu, spune ca liderii de filiale care si-au asumat scrisoarea anti-Dragnea probabil nu au citit-o, aceasta fiind mai dura decât daca ar fi fost scrisa de Coldea si Kovesi.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate "lucrurile cum nu se așteapta nimeni". Afirmația vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD.Citește…

- Presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, a declarat pentru News.ro ca decretul de revocare din functie a sefei DNA a fost semnat cu o intarziere de 30 de zile. El spune ca dcretul avea o semnificatie "extraordinara" pentru ca si pe viitor ar fi putut presedintele sa…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni pentru News.ro ca decizia presedintelui Iohannis de a o revoca pe Codruta Kovesi trebuia luata acum o luna si sustine ca, daca s-a luat asa tarziu, nu este decizia lui Klaus Iohannis ci a “sistemului”, care a calculat ce inseamna…